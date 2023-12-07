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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一家四口受困大巨蛋樓梯間20分鐘　蔣萬安承諾：農曆年前指引標示全改善

記者江采蓁／綜合報導

台北大巨蛋日前在亞錦賽正式啟用，吸引大批球迷前往觀賽，但就有網友分享在散場時依著工作人員指示要去B3停車場，一家四口卻意外被困在充滿菸味的樓梯間長達20分鐘。對此，國民黨市議員鍾沛君和民進黨市議員顏若芳7日都針對此事質詢台北市長蔣萬安，顏若芳要求農曆年前全面改善標示指引，蔣萬安也當場承諾會在農曆年前要求遠雄完成。

▲▼蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

鍾沛君指出，指標標示不清等問題，在大巨蛋正式營運都還能修正，但這期間安全問題刻不容緩，因為幾乎每天都有賽事進行，她就以「一家四口被困在充滿菸味的樓梯間長達20分鐘」的驚魂記來質詢蔣萬安當中聽出哪些問題。

對此，蔣萬安表示，指示標示不夠清楚，他們已經要求遠雄改善，再者，禁菸的場域不許抽菸，也會要求遠雄加強管制。鍾沛君則補充，逃生門理論上是單項開啟，哪邊開、哪邊關的標示都要再做得更清楚，而民眾起初其實有先詢問工作人員方向，她不曉得是工作人員誤會，還是真的指錯方向，這部分也要注意，除了強化標示，現場工作人員的訓練也要再精進。

鍾沛君也提到，根據《菸害防制法》大巨蛋應該要全面禁菸，在裡面吸菸不只違法，留下來的大量菸蒂若未完全熄滅，恐造成更大的公安問題，因此，她呼籲這段期間應全面徹查各出入口禁菸標示的張貼，賽事會延續到周末，是否在這期間能強化人力稽查。蔣萬安則保證，他們會要求遠雄針對禁菸標示、路線指引標示盡快改善。

民進黨台北市議員顏若芳也質詢蔣萬安，發生這種事情真是貽笑大方，問題改善刻不容緩，大巨蛋的指引標示、現場工作人員的訓練什麼時候才能全面改善？可以在農曆年前就全部改善完成嗎？蔣萬安則當場承諾，絕對會請遠雄在農曆年前儘快改善。

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