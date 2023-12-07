大巨蛋剛啟用「一家四口散場受困」！樓梯間待20分鐘才解脫

▲原PO帶著妻小去大巨蛋看日菲之戰。（示意圖／記者簡名杉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

大巨蛋在亞錦賽正式啟用，吸引許多球迷入場觀賽。一名網友近日也分享觀賽後的境遇，當時散場他們準備要去B3停車場，詢問工作人員後照著指示走，沒想到卻意外被困住，一家四口在充滿菸味的樓梯間走不出來，最後急忙求助報警，受困約20分鐘終於成功逃脫。

原PO在PTT發文透露，他們一家四口6日看完日菲大戰，散場後問了工作人員怎麼直下B3停車場，對方回應「出這個門左轉有電梯」，他們左轉後也確實看到有牌子畫著樓梯寫B3，因此深信不疑。不過隨後卻怎麼都找不到電梯，每個樓梯的門也都是鎖著的，找了很久發現只有一個逃生門一推就開，雖然裡面有濃濃菸味，但因為沒有別的入口，他們就決定往下走。

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當時老婆擔心門關上後就會鎖上，因此不敢放開，但他認為應該不會，就帶著所有人往下走，結果越下面菸味越濃，他們只好閉氣，想著走到B3就解脫了，孰料一路往下走到B2，再下去一層竟然是B4，而且門還推不開。他們只好重回B1，想從原本的門走到出口再繞回停車場，結果走上去才發現，那個逃生門沒辦法從裡面打開，「4個人等於被困在充滿菸味的密室」。

▲原PO一家受困樓梯間。（圖／翻攝自PTT）



當下因為手機快沒電，大巨蛋訊號又很弱，讓他們有些慌張，隨後他想起門口有員警值勤，於是用緊急模式撥打112，希望可以連絡上報案台。所幸很快轄區派出所就打來確認位置，共受困20分鐘，終於有工作人員陪同警方找到場館最角落封閉的逃生梯，救出他們一家四口，最後員警拍了老婆的身分證就結案了，他們也終於開車回到新竹，「不能首日攻蛋，但當第一個受困跟報案者」。