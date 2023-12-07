蔣萬安、柯志恩都來了！大咖週末高雄輔選　藍營小雞全力拼破蛋

▲台北市長蔣萬安週末將南下高雄輔選。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市黨部今（7）日公布最新選舉活動資訊，本周末藍營大咖包含國民黨前主席洪秀柱、台北市長蔣萬安、副市長李四川、智庫執行長、不分區立委候選人柯志恩都將輔選高雄，幫各立委候選人拉抬氣勢，候選人也自行辦理音樂會、手工藝親子活動、廟口開講等活動，爭取與民眾互動的機會，展現國民黨高雄要破蛋的決心。

國民黨高雄市黨部表示，本週特別邀請到最帥男神台北市長蔣萬安為高雄的立委候選人輔選站台，週日上午到旗津與第八選區李明璇合體參拜當地廟宇，之後前往鳳山參加第七選區鍾易仲後援會成立並進行車隊掃街。

▲藍營大咖週末高雄輔選！蔣萬安、柯志恩都來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

蔣萬安當天下午還將與第六選區陳美雅一起吃播，然後前往內惟市場掃街，再到三民區參加第五選區黃柏霖後援會成立，最後一站則是到左營區自由黃昏市場與第三選區李眉蓁一起掃街拜票。

市黨部指出，除了蔣市長馬拉松式的輔選行程，洪秀柱前主席與李四川副市長、柯志恩執行長也將在黃柏霖後援會成立大會聯袂登台輔選共同為黃柏霖造勢，另外李四川副市長10日下午將陪同第四選區陳若翠前往仁武仁春黃昏市場掃街拜票，晚間7點半前往梓官中崙城隍廟參加第二選區曹桓榮的廟口音樂會。

▲國民黨高雄市立委候選人聯合登記參選。（圖／記者吳世龍攝）

市黨部進一步說明，除了造勢輔選外，候選人也都舉辦各項與市民的互動活動，第二選區曹桓榮於本週起將連續辦理廟口音樂會，除宣講理念也邀請民眾作伙來聽音樂看表演，第三選區李眉蓁則在競總設置咖啡Bar，邀請大家到競總喝咖啡，週六開幕當天更有護唇膏DIY及衣SG惜福體驗活動，邀請親子及大小朋友參加，拉近與民眾的距離。

市黨部強調，國民黨全黨大團結從北到南，來自各方的力量為高雄輔選讚聲，也透過活潑有趣的親子活動，拉近與市民好朋友的距離，貼近人民的生活、感受人民的需求，就是要展現國民黨在高雄要拚破蛋的決心，共同為政黨輪替努力、為國會過半打拚，為台灣人民拚有好康的日子。