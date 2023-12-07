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埔里三獻清醮12／16-18料湧入大量人車　警方提供交通順暢撇步

▲埔里鎮三獻清醮法會將登場，警方提供遊客交通順暢小撇步。（圖／埔里警分局提供）

▲埔里鎮三獻清醮法會將登場，警方製作「離轄交通示意圖」供用路人參考。（圖／埔里警分局提供）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮癸卯年祈安三獻清醮，將於12月16至18日舉行盛大祭典，期間預計將會湧入大量人潮與車潮，埔里警分局表示已規劃相關交通疏導措施因應，並將動員全體的警、民力，部署在各交通要衝執勤疏導，希望民眾在參觀各分壇時能多加配合，維持順暢交通秩序、讓盛典順利進行。

埔里分局指出，今年清醮法會由埔里鎮恒吉宮媽祖廟擔任總壇綜理醮局，再區分出俗稱「四大柱」的東、南、西、北四個祭典營運區域，祭壇設計各具特色，素為鎮民及遊客參觀的亮點；分局因此規劃警力與協勤民力，於各壇現場疏導管制現場車輛。

另針對大量民眾於16至18日進入埔里地區參觀、訪友，屆時可預期埔里交流道可能發生壅塞情形，分局建議可參考下列三大市區車輛疏導路線、快速避開交通瓶頸，直上國道六號返家：一、 利用台14線往霧社（合歡山）方向，行駛至國道六號「終點匝道」直接進入高速公路；二、 市區或行駛信義路的車輛，可利用中正路（投75縣道）往北行駛，通過中正一號橋時右轉進入防汛道路直行，按照指標利用「埔里交流道」進入高速公路。

三、 行駛在信義路及中山路往愛蘭（崎下）方向的車輛，可提前在中山路三段與信義路口左轉進入南安路，經安七街、育溪路及南環路通過愛蘭橋利用「愛蘭交流道」進入高速公路，即可順利避開愛蘭（崎下）的瓶頸路段；四、 國道六號「愛蘭交流道」每逢假日幾乎都會造成回堵到省道情形，強烈建議駕駛可在通過愛蘭橋後，利用內側車道行駛，快速通過外側車道排隊要進入「愛蘭交流道」的冗長車龍後，繼續沿省道台14線前行5公里（約5分鐘），即可抵達「北山交流道」進入高速公路。

埔里分局也製作「離轄交通示意圖」，歡迎用路人踴躍至該分局的官網及臉書專業下載參閱。

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