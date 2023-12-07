埔里平埔族群入埔200年紀念活動　文化特展即日起至12／18

▲埔里鎮舉辦平埔族群入埔200年紀念活動。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年為台灣中部平埔原住民族群入埔200週年，埔里鎮公所特地結合「入埔七大族親」，共同辦理2天的「平埔族群入埔200年」紀念活動、16天文化特展，及「臺灣之心 ‧ 勇士之魂」多元族群文化產業活動。

道卡斯（Taokas）、巴宰（Pazeh）、噶哈巫（Kaxabu）、拍瀑拉/巴布拉（Papora）、阿立昆（Arikun）、羅亞（Lloa）、巴布薩（Babuza）等七大族親數百人，於12月2日齊聚埔里籃城花卉物流中心，身著各族傳統族服與會，並在埔里鎮長廖志城與水社邵族的見證下，由各族代表再度會盟訂約，誓言團結共創平埔百年榮光；接著陸續由愛蘭教會牧師帶領禱告、噶哈巫族長老以傳統祈福儀式祝福、以傳統族語演唱潘應玉長老創作的200年紀念歌《美麗的埔里》，南投縣巴宰文化協會也以舞劇《舞出巴宰》，呈現巴宰族過往血淚遷徒、到再造打里摺新故鄉200年的故事。

鎮長廖志城表示，埔里盆地原為埔、眉二社之根居地，1814年發生「郭百年侵墾屠殺事件」後，為免埔里盆地持續受到侵占，埔里社族人經邵族引薦，讓台灣西部平原土地流失嚴重的中部平埔族群遷徙至內山埔里、落地生根建立新聚落，2族間以「打里摺（Taritsi）」相稱（意指盟友、族親、一家人）；平埔族群200年來仍保存使用各自語言及延續傳統祭儀，雖曾因社會、政治壓迫導致族群文化傳承式微，但近年致力文化復振，他相信平埔文化特色未來將成為埔里新的亮點與文化魅力。

相關文化特展策展人簡史朗指出，這次特別探究平埔拓墾埔里盆地之發展及其轉變，以呈現出中部平埔族群遷移埔里200年來的大歷史故事：內容包括首部曲「生存/原真」、二部曲「抵抗/血淚之路」、三部曲為「打里摺建新家園」、四部曲「阿煙之歌再傳唱」，歡迎各界前來觀展，埔里鎮公所更贈送限量精美導覽專書，展期從12月2日至18日。

鎮公所指出，本次活動獲行政院文化部、原民會、日月潭國家風景區管理處，以及南投縣原民局、文化局等中央地方單位補助支持，會中並有傳統走標、平埔族文化體驗活動、紀念特展、更有「台灣之心勇士之魂」的多元族群文化產業行銷活動等，展現埔里平埔文化強韌的文化力與多元族群文化的特色。