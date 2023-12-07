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斗六路中間驚見「全新機車待撞區」民眾譙翻　市長認錯：儘速取消

▲斗六市大學路出現突兀待轉區，引起民眾熱議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市大學路出現突兀待轉區，引起民眾熱議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市近期大規模進行道路及人行道改善，市區進入交通黑暗期民怨頻傳，昨（7）日晚間有民眾於地方臉書社團上傳影片，指出大學路二段與明德路口出現全新的「機車待撞區」，引發鄉親共鳴，紛紛留言「離譜」，民眾還嗆「最近改的到底哪個能看了」。斗六市長林聖爵於留言回覆，經勘查發現影響行車動線，將儘速磨除。

不少斗六民眾行經該處發現，路口出現單獨一個白色格子，遠遠超出停止線，幾乎就在車道正中間，走近發現竟是機車待轉區，突兀的機車待轉區彷彿陷阱般，質疑根本沒有機車敢停進去待轉。民眾貼文質疑「全新待撞區，撞到了市府要負責嗎？這待轉格不放到裡面去？想看保齡球喔？」

話題在臉書社團引發熱議，民眾紛紛在下面留言「笑死。又是為了待轉而待撞」、「夭壽哦！這設計不行啦」、「就一直這種奇葩設計，然后改來改去，一直重工一直重工然后一直撒錢在撈錢」、「斗六畫標線單位智商真的堪慮」、有人稱這根本是「凸出來的智商線」、也有人調侃「看來只能中午去待轉了才會安全，因為早晚會出事」。

斗六長林聖爵今日上午10時許於貼文下方留言表示，「該處待轉車格經現場勘查後，部分影響行車動線，已請廠商儘速磨除，後續將再邀集相關單位現勘研議設置方式」。

▲斗六市大學路出現突兀待轉區，引起民眾熱議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市大學路出現突兀待轉區，引起民眾熱議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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