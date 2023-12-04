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緩解鼻塞良藥竟成安毒原料　南投縣加強稽查麻黃素製劑流通管理

▲麻黃素製劑。（圖／南投縣政府提供）

▲麻黃素製劑。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

李姓男子等7人組成製毒集團，藏匿於包括南投埔里鎮等北中南部山區，利用藥物內含的麻黃素成分煉製成第二級毒品安非他命，牟取暴利，遭屏東地檢署和刑事局中打中心等跨區檢警單位破獲後，於日前遭起訴；南投縣衛生局表示，今年執行「麻黃素製劑流通管理稽查」迄今共58家次，未查獲有違規情事。

屏東地檢署指出，李男集團於各地蒐購大量含毒品先驅原料成分麻黃素類（麻黃素、假麻黃素）之感冒藥錠，將之進行化學作用後提煉安非他命，檢警經2年追緝後破獲。

社團法人南投縣藥師公會潘志宏理事長表示，感冒藥中所含麻黃素類成分主要用來緩解鼻塞等症狀，分為須經醫師處方使用及醫師、藥師、藥劑生指示藥品；如為醫師處方，須經醫師診斷後開給處方，再將處方箋交藥師調劑，如為指示藥品，民眾可於藥局購買，購買前應詢問醫師或藥師（生）相關注意事項。

▲南投縣衛生局辦理「麻黃素製劑流通管理稽查」，防堵歹徒用以製毒。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局辦理「麻黃素製劑流通管理稽查」，防堵歹徒用以製毒。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局指出，為避免毒害流入本縣及把關縣民用藥安全，今年自6月1日起執行「麻黃素製劑流通管理稽查」，針對縣內診所、藥局及販賣業藥商麻黃素製劑流通量較大風險較高之機構進行查，並輔導機構業者將處方或購買量較大民眾列冊做好流通管理，確實掌握使用之流向，若發現有不法人士進行異常大量收購時，應立即通報衛生局或警政單位，杜絕淪為不法使用。

縣府衛生局長陳南松表示，藥局（商）販售含麻黃素類之指示藥品時，供應量以每人每次購買7日用量為原則，超出7日量者，應取得當事人同意後，造冊登載購買者姓名、藥名、批號、聯絡方式、購買原因等資料以供查核，避免該藥流於非法用途；民眾使用麻黃素製劑類藥品請經醫師評估處方或至社區藥局購得，由專業醫師或藥師把關、保障自身用藥安全，如有相關用藥安全問題請洽詢049-2230518。

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麻黃素稽查安非他命埔里鎮製毒

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