　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／廉警楷模涉貪！聯手「抓車女友」詐保　買豪車幫付水電慘了

記者黃宥寧／台北報導

北市南港分局前交通分隊警員林信洋，與俗稱「小蜜蜂」的楊姓等汽車協尋業者聯手，企圖透過製造假車禍詐領保險金60萬，保險公司察覺有異，經追查後，意外揪出林員與警員邱巍從2018年起，用「尋車系統抓車」賺進獎金54萬餘元，林與吳姓女業者同居後，更把大部分費用都花在吳女身上，2警員和5業者被依貪污等罪起訴後，士林地院今（6日）一審宣判。

全案經近1年審理，林信洋被依公務員假借職務上之機會，犯3人以上共犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年2月，利用個人資料20罪，各處有期徒刑3月，公務員對非主管監督事務圖利罪14罪，各處有期徒刑1年4月，利用個資料罪，處有期徒刑3月，褫奪公權2年，應執行有期徒刑4年8月，扣案已繳交國庫犯罪所度49713元。對此，林聆聽判決後，低調表示會再上訴。

邱巍依公務員假借職務上機會，共犯個人資料保護法41條29罪，各處有期徒刑3月，應執行1年10月、緩刑5年，判決確定2年內，向公庫支付16萬元。

吳耀全、楊濬紳、黃勝群、蕭偉傑、吳俞霏被依三人以上共同詐欺取財未遂等罪，各處1年、1年10月、8月、10月、1年6月有期徒刑。判決理由尚待公佈。

起訴指出，37歲吳男、46歲楊男、49歲吳女為汽車協尋服務業者，專為貸款銀行及當鋪業者找尋積欠貸款未清償的債務人汽車，再配合拖吊業者取車拍賣抵償債務，而49歲林員與39歲邱員，2017年12月至2018年10月均在南港分局交通分隊任職，卻聯手做不當勾結。

2020年10月23日，吳男指示拖吊車業者將賓士車拖到港東街57號停車格停放，叫蕭男駕駛三菱汽車撞擊賓士車，導致車輛右前車頭毀損，楊則佯裝賓士車主報案，而在附近等候的林員則立刻駕駛巡邏車到場，但又發現蕭男駕照遭吊銷，恐導致保險理賠申請無著，改由楊冒充三菱駕駛人、黃冒充賓士駕駛人，林製完假車禍筆錄，由楊申請60萬保險理賠時，保險公司發現撞擊痕跡、散落物有異，拒絕理賠並報警。

▲▼ 林信洋 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前警員林信洋。（資料圖／記者黃宥寧攝）

經警追查後，從楊男扣押手機發現，楊提供想尋找的欠款車車牌號、車身號碼，供林員登入警用電腦系統，違法蒐集車主個資，並拍攝查詢結果畫面後以LINE回傳。

不僅如此，林員與吳女為同居情侶，交往期間，從莊姓尋車業者取得欠款車車籍資料後，共同圖得不法利益共54萬5840元，狡猾的是，林員因警察身分不便領尋車獎金，則以吳女帳戶收獎金，這些不法利益則被用來貸款195萬起的凌志NX200T、租金、水電費等開銷。

邱員則透過林員認識業者，以警用電腦系統從中查詢33筆資料，讓楊等人得以更充分透過這些資料尋車；林員2018年、2019共查到69筆，一筆最少8000元起跳，2年合計不法賺取54萬5840元。

林員偵查時，坦承犯行，邱員則稱，是受楊女委託查詢民眾個人資料，並用另名王姓同仁的警用系統，查完後用LINE傳給楊。

檢方根據被害人指述、銀行明細及調閱林員2018年、2019年收入，發現林年收入為132萬5175元，支出158萬9123元，超支26萬3948元、隔年也是超支，依違反個人資料、貪汙治罪起訴林員；邱員則依洩漏國防以外秘密及違法利用他人個人資料起訴；至於楊、黃、蕭、吳業者則被依加重詐欺取財未遂等罪起訴，建請法院沒收罪所得。

▲南港交通分隊警員林信洋涉嫌配合製造假車禍詐保遭檢察官起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前南港交通分隊警員林信洋涉嫌配合製造假車禍詐保。（資料圖／記者張君豪翻攝）

諷刺的是，林姓警員曾在2016年獲頒「年度廉能楷模」，背後超暖原因竟是因為他不願意收下車禍當事人家屬致贈的紅包1萬元，並公開接受時任市長柯文哲表揚。

ET快訊
楊清順45歲肺癌逝！有症狀常晚期　醫：年輕患者恐有2危險因子
快訊／潘孟安「抽加熱菸」　北市衛生局開罰！
彩券行半年開2次頭獎　旁邊有土地公廟
肯德基雙12「連續20天下殺」！買1送1　天天領優惠券
快訊／亞錦賽大巨蛋複決賽票價公布！
快訊／北市廉能楷模警涉貪　詐保爽買豪車慘了
阿法哥闖紅燈不讓行人　衝下車嗆夫妻：青瞑喔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連打6通電話嗆警「副所長吃屎、釘孤支」　桃園男判拘40天

快訊／下班注意！國1林口交流道2車追撞　占中外線車道...回堵1km

快訊／廉警楷模涉貪！聯手「抓車女友」詐保　買豪車幫付水電慘了

刑事局feat.國泰世華詐騙體驗展起跑　今年全台銀行阻詐61.5億

驚嚇片！國1聯結車變換車道推撞...白車甩180度撞護欄

單親租屋遇火劫…10歲兒病假在家喪命！媽焦急祈禱無果心碎了

女行員狂盜公款1001萬「只為跟幽靈男友結婚」　分期清償換免囚

春節備戰竟溜出營區2hrs　陸軍士官詭辯「大家都這樣」判刑2月

丁特嗆澎湖餐廳「狗都不吃」挨告不起訴！PO處分書酸法院認證

預防交通重大事故意外　岡山分局找「老司機」宣導

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

連打6通電話嗆警「副所長吃屎、釘孤支」　桃園男判拘40天

快訊／下班注意！國1林口交流道2車追撞　占中外線車道...回堵1km

快訊／廉警楷模涉貪！聯手「抓車女友」詐保　買豪車幫付水電慘了

刑事局feat.國泰世華詐騙體驗展起跑　今年全台銀行阻詐61.5億

驚嚇片！國1聯結車變換車道推撞...白車甩180度撞護欄

單親租屋遇火劫…10歲兒病假在家喪命！媽焦急祈禱無果心碎了

女行員狂盜公款1001萬「只為跟幽靈男友結婚」　分期清償換免囚

春節備戰竟溜出營區2hrs　陸軍士官詭辯「大家都這樣」判刑2月

丁特嗆澎湖餐廳「狗都不吃」挨告不起訴！PO處分書酸法院認證

預防交通重大事故意外　岡山分局找「老司機」宣導

迎接大巨蛋初登板　曾仁和看日本情蒐資料：要小心

中信砸錢幫小孩　辜仲諒：我們是玩真的

台灣拼「自行車騎乘大國」！環島車道升級　3年創2.5億觀光效益

日社會人「美白王子」投球姿勢神似鑽石王牌主人公　踏進大巨蛋直呼高級！

爸爸說手不能上桌　哈士奇「饋頭佔位」眼神盯緊白飯：分我一口

酸藍營「每天像打3劑葡萄糖興奮」　王世堅送暖柯文哲8字：不能投降

文化部調整補助「實體書店」加強力道！即日起受理申請

「大雪」來了！命理師示警「4生肖」：小心病從口入

潘孟安「抽加熱菸」遭檢舉！北市衛生局今開罰2000元

中嘉案「股權轉讓」惹議　NCC擬修法：將廣電三法拉齊管制

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

即／小四童受困火場20分鐘！搶救無效亡

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！

Toyz敲爛冠軍戒指聽佛經　毒品罪二審今宣判

女牙醫與小王無套激戰！醫師夫超綠怒告

18歲女被搭訕灌醉　醒來初夜沒了

女租客控房東騷擾　網見「辣妹子」顏值狂歪樓

高雄警帶槍跟老婆開直播　蹺班回家洗碗曬恩愛

長腿熱褲妹揪男友半夜做壞事　第3次下場慘了

正妹超商實習遇色老闆　倉庫遭銬脫衣摸胸

遭吳宗憲嗆落選　永和前里長當選無效案勝訴

Toyz上訴失敗理由曝　運輸又販賣不得緩刑

小貨車追撞險變肉餅　警驚嚇：心臟要停了

更多熱門

相關新聞

枋寮警關懷弱勢家庭　募集物資送暖

枋寮警關懷弱勢家庭　募集物資送暖

枋寮警分局建興派出所所長連偉翔為照顧轄區內生活困難及獨居長輩們，日前特地結合枋寮鄉地利社區發展協會志工及所內同仁陳孝信、鄭貽尹，將募集而來的物資發送予轄區獨居老人及弱勢家庭，警察的愛心，讓他們很感動。

台中男連闖4紅燈！酒測值飆出0.95

台中男連闖4紅燈！酒測值飆出0.95

4歲袋鼠逃脫「狂奔」畫面曝　警遭一拳打臉

4歲袋鼠逃脫「狂奔」畫面曝　警遭一拳打臉

逃逸移工主動供出閨蜜「一起被抓」

逃逸移工主動供出閨蜜「一起被抓」

參與競選遊行走失　內埔警摸夜找到人

參與競選遊行走失　內埔警摸夜找到人

關鍵字：

貪污交通個資抓車警察南港

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

超商今天美式、拿鐵買6送6！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

繳電話費「發票中1000萬」！　消費明細曝光

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面