快訊／廉警楷模涉貪！聯手「抓車女友」詐保　買豪車幫付水電慘了

記者黃宥寧／台北報導

北市南港分局前交通分隊警員林信洋，與俗稱「小蜜蜂」的楊姓等汽車協尋業者聯手，企圖透過製造假車禍詐領保險金60萬，保險公司察覺有異，經追查後，意外揪出林員與警員邱巍從2018年起，用「尋車系統抓車」賺進獎金54萬餘元，林與吳姓女業者同居後，更把大部分費用都花在吳女身上，2警員和5業者被依貪污等罪起訴後，士林地院今（6日）一審宣判。

全案經近1年審理，林信洋被依公務員假借職務上之機會，犯3人以上共犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年2月，利用個人資料20罪，各處有期徒刑3月，公務員對非主管監督事務圖利罪14罪，各處有期徒刑1年4月，利用個資料罪，處有期徒刑3月，褫奪公權2年，應執行有期徒刑4年8月，扣案已繳交國庫犯罪所度49713元。對此，林聆聽判決後，低調表示會再上訴。

邱巍依公務員假借職務上機會，共犯個人資料保護法41條29罪，各處有期徒刑3月，應執行1年10月、緩刑5年，判決確定2年內，向公庫支付16萬元。

吳耀全、楊濬紳、黃勝群、蕭偉傑、吳俞霏被依三人以上共同詐欺取財未遂等罪，各處1年、1年10月、8月、10月、1年6月有期徒刑。判決理由尚待公佈。

起訴指出，37歲吳男、46歲楊男、49歲吳女為汽車協尋服務業者，專為貸款銀行及當鋪業者找尋積欠貸款未清償的債務人汽車，再配合拖吊業者取車拍賣抵償債務，而49歲林員與39歲邱員，2017年12月至2018年10月均在南港分局交通分隊任職，卻聯手做不當勾結。

2020年10月23日，吳男指示拖吊車業者將賓士車拖到港東街57號停車格停放，叫蕭男駕駛三菱汽車撞擊賓士車，導致車輛右前車頭毀損，楊則佯裝賓士車主報案，而在附近等候的林員則立刻駕駛巡邏車到場，但又發現蕭男駕照遭吊銷，恐導致保險理賠申請無著，改由楊冒充三菱駕駛人、黃冒充賓士駕駛人，林製完假車禍筆錄，由楊申請60萬保險理賠時，保險公司發現撞擊痕跡、散落物有異，拒絕理賠並報警。

▲前警員林信洋。（資料圖／記者黃宥寧攝）

經警追查後，從楊男扣押手機發現，楊提供想尋找的欠款車車牌號、車身號碼，供林員登入警用電腦系統，違法蒐集車主個資，並拍攝查詢結果畫面後以LINE回傳。

不僅如此，林員與吳女為同居情侶，交往期間，從莊姓尋車業者取得欠款車車籍資料後，共同圖得不法利益共54萬5840元，狡猾的是，林員因警察身分不便領尋車獎金，則以吳女帳戶收獎金，這些不法利益則被用來貸款195萬起的凌志NX200T、租金、水電費等開銷。

邱員則透過林員認識業者，以警用電腦系統從中查詢33筆資料，讓楊等人得以更充分透過這些資料尋車；林員2018年、2019共查到69筆，一筆最少8000元起跳，2年合計不法賺取54萬5840元。

林員偵查時，坦承犯行，邱員則稱，是受楊女委託查詢民眾個人資料，並用另名王姓同仁的警用系統，查完後用LINE傳給楊。

檢方根據被害人指述、銀行明細及調閱林員2018年、2019年收入，發現林年收入為132萬5175元，支出158萬9123元，超支26萬3948元、隔年也是超支，依違反個人資料、貪汙治罪起訴林員；邱員則依洩漏國防以外秘密及違法利用他人個人資料起訴；至於楊、黃、蕭、吳業者則被依加重詐欺取財未遂等罪起訴，建請法院沒收罪所得。

▲前南港交通分隊警員林信洋涉嫌配合製造假車禍詐保。（資料圖／記者張君豪翻攝）

諷刺的是，林姓警員曾在2016年獲頒「年度廉能楷模」，背後超暖原因竟是因為他不願意收下車禍當事人家屬致贈的紅包1萬元，並公開接受時任市長柯文哲表揚。