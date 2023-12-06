女遊客攀車城礁岩墜1米深溝　無人引路…救護人員費心搜索救援

▲車城消防分隊海邊礁岩救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名女遊客在屏東縣車城鄉後灣村的海灘附近攀爬時墜落約1公尺深的礁岩處，身體多處擦傷，屏東縣政府消防局獲報派員救援，由於案發地是礁岩地形，又無人引導，救護人員擴大搜尋範圍才找到傷者，以人力接援方式救上岸，送往就醫，過程艱辛。

車城消防分隊於12月3日上午接獲指揮中心派遣創傷救護，地點位於車城鄉後灣村的海灘附近，車城分隊人員抵達現場後，因礁岩地形且無人員引導，僅能透過GPS定址尋找患者，擴大尋找步行距離約30公尺左右後發現一名女性者，該名傷者因攀爬不慎墜落約1公尺深的礁岩處，身體多處擦傷。

由於現場礁岩地形崎嶇且多有不穩定之岩塊，故請求加派人力支援協助接力搬運，深入礁岩底部確認患者無頸椎傷害且生命徵象穩定後，使用雙人搬運法將患者抬出，搬運至地面後固定於長背板。由兩分隊人力協助將受困傷者自礁岩處步行接力方式搬運成功救援，由車城分隊救護車送往恆春基督教醫院急救。



車城消防分隊表示，民眾至海邊遊玩應結伴同行，這起意外，傷者雖有結伴前往旅遊，但同行友人皆在進行潛水活動，獨留患者在礁岩處等待，以致消防人員多次搜找患者，浪費過多時間。另外，建議民眾量力而為，進行任何活動前應先評估環境安全及自身能力後再進行，以免憾事發生。