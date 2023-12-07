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環保署提供家戶石綿清理補助 　非法棄置最高罰1500萬元

▲▼ 環保署提供家戶石綿清理補助 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 環保署提供家戶石綿清理補助 。（圖／嘉義縣政府提供

記者翁伊森／嘉義報導

民國60、70年代「石綿瓦」、「石綿浪板」被廣泛作防水建材，破損後石綿纖維飛散，容易造成吸入危害風險，已被政府管制禁用，環境部今年首波補助住宅、個人飼養家畜或家禽未達畜牧場登記規模的合法建物（事業單位及工廠不在補助範圍內），具有資格的民眾可檢具向嘉義縣環保局申請，經審查符合補助資格者，僅須自行負擔拆除及建置建物的費用，環保局「免費」幫你清運。

▲▼ 環保署提供家戶石綿清理補助 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局呼籲，波形石綿瓦、波形石綿浪板結構完整無健康危害疑慮，且經濕潤、密封包裝的石綿已大大降低石綿纖維逸散風險，請民眾不要過度擔心。另也提醒，民眾需自行委託拆除業者妥善拆除後，妥善分類出石綿廢棄物並請勿夾雜其他廢棄物，經潤濕處理後，以厚度0.06mm的雙層太空包盛裝，內層以有封口的太空包盛裝將開口綁緊後袋口、反摺再綑綁一次，密封包裝好後切勿再打開太空包，並依通知清運時間將密封包裝的石綿廢棄物放置於車輛、機具可及、且對交通影響小的指定地點。

▲▼ 環保署提供家戶石綿清理補助 。（圖／嘉義縣政府提供）

根據統計，嘉義縣轄內含有石綿瓦建材棟數約有24,158棟，石綿瓦屋頂重量約為40,629噸，環保局說明，目前民間處理石綿建材廢棄每噸處理費約7萬元，環境部補助可大幅減輕清除負擔。

▲▼ 環保署提供家戶石綿清理補助 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局補充，補助款不直接提供，而是補助免費清運，是因民眾恐找到不合法的清除業者，若導致石綿瓦非法棄置反而本末倒置，石綿建材廢棄物排出需依相關規定辦理，若違規罰金。

▲▼ 環保署提供家戶石綿清理補助 。（圖／嘉義縣政府提供）

有意願且具資格的民眾請檢具申請表、申請人身分證影本、土地登記謄本影本、建物登記謄本影本、房屋稅繳款書（最新一期）或水費單（最新一期）、石綿建材建築物外觀現場照片等文件，有問題可電洽環保局05-3620800分機314黃承辦，收件受理持續至補助款用罄止，趕緊來申請。

 
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