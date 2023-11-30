嘉義縣博茶會12／9開幕　五大茶區呈現高山茶都魅力推動茶經濟

▲▼ 嘉義縣博茶會引茶香風潮 12月9日盛大開幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣「高山茶都.嘉義-茶.生活」博茶會將在12月9日至17日隆重登場，今年以「茶.生活」為題，展現嘉義縣茶文化及茶產業的多元面貌。嘉義縣長翁章梁今日前往台北車站舉行記者會，邀請數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍等人出席，歡迎民眾來嘉義中埔農會金蘭分部體驗茶香魅力。

嘉義縣文化觀光局表示，今年邀請北歐設計執行長路威擔任總策展人，以國際視野重新詮釋高山茶都。將活動融入現代科技，包含5G車沉浸式體驗、AR體驗等，讓參與者以全新的方式感受嘉義的茶香。

展區設有五大茶區茶席、四雅生活館、凹豆生活館、品飲生活館、創意茶包裝展示區、茶文創商品展售館、茶文化展演、名店合作館等，全方位呈現高山茶都魅力，期望吸引觀光人潮，推動茶經濟。

民眾可在活動期間參與「說茶、聽茶、覺茶品茗三部曲」，並在「高山茶吧區」體驗創新高山茶品飲。現場更規劃各式表演、集章抽獎等精彩活動，讓參與者一同感受茶生活。

縣長翁章梁表示，嘉義地理條件特殊，山上日夜溫差大，茶葉生長緩慢造就葉肉飽滿，再搭配茶農專業製茶技術，讓嘉義高山茶享譽全台，現在也有許多茶二代返鄉從農，改良製茶過程，並參與各大賽事，拓展嘉義高山茶知名度。

翁縣長說，每一年都有十幾萬人進場參觀博茶會，本次活動地點就在中埔交流道附近，下交流道後行駛三四分鐘即可抵達，歡迎民眾一定要來品茶逛市集。