嘉義縣精準運動計畫成果發表　落實在地老化

▲嘉義縣精準運動計畫成果發表。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與國立中正大學運動競技學系共同推動第三期「精準功能性運動指導員培訓認證與媒合計畫」，4日在創新學院2樓大禮堂舉辦成果發表會，以「找回身體的力量，活出生命的光亮」為主題，傳遞功能性訓練的關鍵價值。

▲嘉義縣長翁章梁(圖中)、社會局長張翠瑤(圖右)親身體驗精準運動操作。（圖／嘉義縣政府提供）

成果發表會今天熱情登場，縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍、縣議員姜梅紅等人出席活動筋骨，跟著精準培訓員的步調熱舞暖身、深蹲練肌肉，嘉義縣致力幫老大人找回肌肉、骨骼、關節正確位置，也落實日常生活身體活動，強化銀髮族生活品質、提升幸福感，迎向卓越高齡。

▲嘉義縣長翁章梁(圖中)、頒發精準運動培訓證書。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局表示，嘉義縣是農工大縣，銀髮族經年少歲月「打拼作穡」，長期忍耐全身痠痛，卻只願意透過買藥布緩解，辛勞的長者在縣內不勝枚舉，縣府為強化銀髮族健康體魄，本次成果展藉大手牽小手，通過前期檢定的指導員與本次計畫檢定通過的新生一同帶大家練習四大武功，翁縣長也親自練功、示範體驗功能性動作FMS深蹲檢測，推廣穩定度及活動度訓練扎根的重要性。

本期培訓一共邀請11位專業師資，包含運動健康促進與高齡相關領域教授、體能專業教練、業界體能講師、物理治療師、職能治療師，亦尋得深耕社區多年的資深講師投入授課，期盼紮根學識理論，同時深獲經驗傳承。

經過縝密的甄選、培訓、檢測、指導技巧考核、見習觀摩、社區實作教學考核、讀書會與學科考核，共計50位精準運動指導員突破重重關卡，完成80小時的培訓，培養運動指導基礎核心能力，激發教學創新能力，今也由翁縣長頒發證書，勉勵持續精進知識技能，為社會盡一份力。

中正大學運動競技學系博士教授王秀華說，非常感謝嘉義縣重視老人精準運動，也計畫將於明年中旬舉辦學術研討會，將嘉義經驗提升為全國經驗，從數據治理有憑有據、經驗的傳承，落實在地老化、活躍老化、成功老化，一起邁出找回身體的力量、活出生命光亮。

翁章梁表示，計畫自今年9月迄今，已超過52個社區開展為期12週的「精準跨適能」課程，守護人數達1510位，本年度通過重重難關的新生視為即戰力，將陸續媒合進入社區服務、指導，期待同步完成100個社區據點的過頭深蹲、握力、靜態平衡、三十秒起站下肢肌力等檢測，蒐集數據，轉作為學術實證成果，老大人更幸福。