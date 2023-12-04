　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣精準運動計畫成果發表　落實在地老化

▲▼ 精準力量，活出光亮！嘉義縣精準運動計畫成果發表 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣精準運動計畫成果發表。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與國立中正大學運動競技學系共同推動第三期「精準功能性運動指導員培訓認證與媒合計畫」，4日在創新學院2樓大禮堂舉辦成果發表會，以「找回身體的力量，活出生命的光亮」為主題，傳遞功能性訓練的關鍵價值。

▲▼ 精準力量，活出光亮！嘉義縣精準運動計畫成果發表 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣長翁章梁(圖中)、社會局長張翠瑤(圖右)親身體驗精準運動操作。（圖／嘉義縣政府提供）

成果發表會今天熱情登場，縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍、縣議員姜梅紅等人出席活動筋骨，跟著精準培訓員的步調熱舞暖身、深蹲練肌肉，嘉義縣致力幫老大人找回肌肉、骨骼、關節正確位置，也落實日常生活身體活動，強化銀髮族生活品質、提升幸福感，迎向卓越高齡。

▲▼ 精準力量，活出光亮！嘉義縣精準運動計畫成果發表 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣長翁章梁(圖中)、頒發精準運動培訓證書。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局表示，嘉義縣是農工大縣，銀髮族經年少歲月「打拼作穡」，長期忍耐全身痠痛，卻只願意透過買藥布緩解，辛勞的長者在縣內不勝枚舉，縣府為強化銀髮族健康體魄，本次成果展藉大手牽小手，通過前期檢定的指導員與本次計畫檢定通過的新生一同帶大家練習四大武功，翁縣長也親自練功、示範體驗功能性動作FMS深蹲檢測，推廣穩定度及活動度訓練扎根的重要性。

▲▼ 精準力量，活出光亮！嘉義縣精準運動計畫成果發表 。（圖／嘉義縣政府提供）

本期培訓一共邀請11位專業師資，包含運動健康促進與高齡相關領域教授、體能專業教練、業界體能講師、物理治療師、職能治療師，亦尋得深耕社區多年的資深講師投入授課，期盼紮根學識理論，同時深獲經驗傳承。

經過縝密的甄選、培訓、檢測、指導技巧考核、見習觀摩、社區實作教學考核、讀書會與學科考核，共計50位精準運動指導員突破重重關卡，完成80小時的培訓，培養運動指導基礎核心能力，激發教學創新能力，今也由翁縣長頒發證書，勉勵持續精進知識技能，為社會盡一份力。

▲▼ 精準力量，活出光亮！嘉義縣精準運動計畫成果發表 。（圖／嘉義縣政府提供）

中正大學運動競技學系博士教授王秀華說，非常感謝嘉義縣重視老人精準運動，也計畫將於明年中旬舉辦學術研討會，將嘉義經驗提升為全國經驗，從數據治理有憑有據、經驗的傳承，落實在地老化、活躍老化、成功老化，一起邁出找回身體的力量、活出生命光亮。

翁章梁表示，計畫自今年9月迄今，已超過52個社區開展為期12週的「精準跨適能」課程，守護人數達1510位，本年度通過重重難關的新生視為即戰力，將陸續媒合進入社區服務、指導，期待同步完成100個社區據點的過頭深蹲、握力、靜態平衡、三十秒起站下肢肌力等檢測，蒐集數據，轉作為學術實證成果，老大人更幸福。

 
ET快訊
魔芋爽「2添加物」讓人上癮　營養師示警：兒童少吃
燈光比東京巨蛋暗　日本監督點出台北大巨蛋缺點
快訊／FTISLAND崔敏煥離婚　妻子證實：走各自的路
留美女碩士偕男友鐵鎚殺父！曾留美7年有逃亡之虞　延押2個月
快訊／下班注意！國1北上事故　占用所有車道
快訊／宜蘭縣警局遭搜索！　2警被帶走
台61死亡車禍　瞬間畫面曝！家人悲痛領回遺體
陳耀訓蛋黃酥明開搶！　官方提醒6事項

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

緩解鼻塞良藥竟成安毒原料　南投縣加強稽查麻黃素製劑流通管理

嘉義縣精準運動計畫成果發表　落實在地老化

總統盃拳擊錦標賽衛冕成功　內埔農工重炮手徐澔2年奪3金

呈現各種樣態的母女關係　《桃園母女圖鑑》12／9馬祖新村首演

中正大學企管系在職碩士班　12／12起免筆試招生報名中

嘉義市國際管樂節7場次國外團隊門票　12／1兩廳院開賣

桃園加強管制烏賊車　內壢空氣品質維護區明年元旦上路

AI時代公務員必上的5堂課　智慧桃園學院開跑

音樂會串聯毛小孩領養　蔡宗豪揪你一起來招「柴」進寶！

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

緩解鼻塞良藥竟成安毒原料　南投縣加強稽查麻黃素製劑流通管理

嘉義縣精準運動計畫成果發表　落實在地老化

總統盃拳擊錦標賽衛冕成功　內埔農工重炮手徐澔2年奪3金

呈現各種樣態的母女關係　《桃園母女圖鑑》12／9馬祖新村首演

中正大學企管系在職碩士班　12／12起免筆試招生報名中

嘉義市國際管樂節7場次國外團隊門票　12／1兩廳院開賣

桃園加強管制烏賊車　內壢空氣品質維護區明年元旦上路

AI時代公務員必上的5堂課　智慧桃園學院開跑

音樂會串聯毛小孩領養　蔡宗豪揪你一起來招「柴」進寶！

萬老師到！黃捷穿制服神還原「麻辣鮮師」　六合夜市合體掃街

Bic Camera購物攻略！必買「藥妝、零食」一次看　還有激省17%優惠

開放2.5萬人？議員盼亞錦賽大巨蛋加開席次　蔣萬安允諾找遠雄溝通

日本監督讚中華隊投手實力佳　社會人年輕組放眼3年後亞運

全美現有房屋銷售量創23年新低！　比2008年還慘

宮廟開光雞裝上天師手臂　「手持木劍當道長」氣勢100分笑翻千人

大支揭2專輯「隔了9年原因」：沒有熱情撐不過來

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

美國前大使疑當共產黨間諜被捕！　美聯社爆：為古巴政府工作

魔芋爽吃了停不下！營養師揭「2添加物」讓人上癮：兒童少吃

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

地方熱門新聞

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

2023台南河樂燈區聖誕點燈

日管處辦理日月潭觀光圈成果發表會

南投玉山文化節即日起登場

王家貞力邀參加管中閔演講會

國考達人退休拾畫筆　獲亞洲傑出精英藝術節大賽冠軍

新小北商圈業者感謝南消讓火災損失降最低

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

做工行善&愛心義剪推動愛的循環力量

2023山谷燈光節　梨山谷關齊亮

2.2萬玉璽酒限量開賣　金門4千幸運兒獲入手機會

蔡宗豪揪你一起來招「柴」進寶！

屏東婦徘徊路旁　潮州警查出身分助返家

台東知本溫泉季　延長亮燈至明年2/25

更多熱門

相關新聞

嘉義縣30檢驗據點加入防範愛滋

嘉義縣30檢驗據點加入防範愛滋

嘉義縣政府響應12月1日世界愛滋日，舉辦「愛有一套，有愛就篩」記者會，縣長翁章梁、疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君等人以愛的神祕禮物開箱儀式，呼籲民眾重視安全性行為及定期篩檢，也宣告12月「愛滋篩檢月」篩檢送好禮活動，鼓勵攜伴篩檢，守護自己及伴侶健康。

嘉義縣12月起飲料店禁一次用塑膠杯

嘉義縣12月起飲料店禁一次用塑膠杯

嘉義縣博茶會12/9開幕

嘉義縣博茶會12/9開幕

嘉義縣獲登革熱試劑 　78院所提供快篩

嘉義縣獲登革熱試劑 　78院所提供快篩

嘉義縣籲稻草不焚燒　翻耕再利用

嘉義縣籲稻草不焚燒　翻耕再利用

關鍵字：

嘉義縣精準運動翁章梁

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面