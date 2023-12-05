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嘉義民雄航太院區打造無人機重鎮　蔡英文出席動土典禮

▲▼ 蔡英文總統主持民雄航太院區動土 嘉義縣航太無人機產業邁向新里程 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣航太無人機產業邁向新里程 ， 蔡英文總統親自主持民雄航太院區動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國家中山科學研究院配合中央政策發展國防自主與國機國造，在嘉義縣民雄鄉打造航太院區，今天由蔡總統主持動土，為嘉義縣邁向無人機科技重鎮豎立新的里程碑

▲▼ 蔡英文總統主持民雄航太院區動土 嘉義縣航太無人機產業邁向新里程 。（圖／嘉義縣政府提供）

中科院5日在民雄鄉舉行航太院區動土典禮，總統蔡英文親臨主持，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、國防部長邱國正、中科院長張忠誠、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文等人持金鏟挖土祈福。

張忠誠指出，蔡總統推動國機國造自研自製，中科院責無旁貸接下重負，109年開始籌備位於民雄鄉、面積52.19公頃的中科院航太暨無人機院區，期間與嘉義縣政府密切討論，期望將院區導入縣府發展規劃。

▲▼ 蔡英文總統主持民雄航太院區動土 嘉義縣航太無人機產業邁向新里程 。（圖／嘉義縣政府提供）

院區完工後分為東西兩側，東側是中科院研發中心，預計114年底完工，西側將在114年至117年興建標準廠房、廠棚、測試場，提供廠商進駐營運，形成航太與無人機產業園區。

翁章梁說，位於太保市的亞洲無人機研發中心去年啟用以來，已有20多個國家前來參訪，縣府也跟其中幾個國家簽訂MOU，尤其民雄航太院區也在今日開工了，沒有蔡總統拍板定案，嘉義縣的無人機國家隊不可能發展得如此迅速。

▲▼ 蔡英文總統主持民雄航太院區動土 嘉義縣航太無人機產業邁向新里程 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲行政院副院長鄭文燦陪同蔡英文總統出席「民雄航太暨無人機院區開工動土典禮」。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁感謝陳明文委員在中央極力爭取，緊盯中科院開發進度，為的就是發展嘉義縣及照顧民雄鄉親，院區完成後，未來將有無人機業者進駐，讓民雄進一步與國際接軌。

蔡英文指出，嘉義縣亞洲無人機研發中心去年揭牌啟用，今年輪到中科院航太暨無人機院區動土，在中央與地方合作努力下，逐步落實目標，未來嘉義將扮演無人機產業重鎮，發展經濟的同時，也可提升軍用無人機生產速度，提升國防實力。

▲▼ 蔡英文總統主持民雄航太院區動土 嘉義縣航太無人機產業邁向新里程 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲立委陳明文為「民雄航太暨無人機院區」幕後推手。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡總統感謝在地立委支持與行政院團隊的努力，也感謝中科院長張忠誠率眾人完成任務，期望這項建設能夠整備國內業者與國軍力量，落實國防自主與國機國造。

▲▼ 蔡英文總統主持民雄航太院區動土 嘉義縣航太無人機產業邁向新里程 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣長翁章梁感謝立委陳明文推動「民雄航太暨無人機院區」打造。（圖／嘉義縣政府提供）

 
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