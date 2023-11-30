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嘉義縣愛滋個案531例15至34歲居多　30檢驗據點加入防範

▲▼ 嘉義縣防治愛滋有一「套」 30處據點有愛就「篩」 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣防治愛滋有一「套」 30處據點有愛就「篩」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府響應12月1日世界愛滋日，舉辦「愛有一套，有愛就篩」記者會，縣長翁章梁、疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君等人以愛的神祕禮物開箱儀式，呼籲民眾重視安全性行為及定期篩檢，也宣告12月「愛滋篩檢月」篩檢送好禮活動，鼓勵攜伴篩檢，守護自己及伴侶健康。

疾管署統計，全國愛滋感染者累計44,123例，嘉義縣531例，其中以15-34歲居多，且超過8成以上感染原因為不安全性行為，衛生局特別提醒性行為時應全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液，保護心愛的人讓愛升溫加倍安心。

▲▼ 嘉義縣防治愛滋有一「套」 30處據點有愛就「篩」 。（圖／嘉義縣政府提供）

為及早發現感染，嘉義縣全縣佈建30處多元篩檢服務點，包含衛生局所、藥局、諸羅部屋及醫院，民眾除到院所由醫療人員採檢外，也可使用自動服務機購買試劑，還可透過網路訂購超商取貨自行檢驗，12月1日至12月31日是「愛滋篩檢月」，到點篩檢即送精緻好禮，送完為止。

陳紫君指出，嘉義縣在愛滋防治的投入相當多，翁縣長也很重視衛教宣導，世界衛生組織提出「95-95-95策略」，盼達到95%感染者藉篩檢知道病況、95%知道病況者能按時服用藥物，以及95%的服藥者病毒量被抑制、測不到，台灣去年防治成效已達90-95-95，而嘉義縣全都優於平均，防治有成。

▲▼ 嘉義縣防治愛滋有一「套」 30處據點有愛就「篩」 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華說，減低感染風險的首要是安全性行為，正確全程使用保險套，並定期篩檢愛滋病毒，若持續有感染風險行為，建議每3至6個月篩檢1次，響應愛有一「套」，有愛就「篩」。

翁章梁強調，愛滋病潛伏期、空窗期長，定期篩檢很重要，縣內提供30處檢驗據點，希望大家共同加入防範行列，克制共用針頭或危險性行為等高風險行為，若感染了只要積極治療、服藥，當檢測不到病毒時，也可維持正常生活。

衛生局提醒預防傳染4要點：1.拒絕性誘惑、2.忠實單一性伴侶、3.正確全程使用保險套、4.定期檢驗及預防性投藥，嘉義縣持續推動防治宣導，邁向世衛組織2030年「零感染、零歧視、零死亡」目標，相關資訊已公布衛生局網站，或可洽諮詢專線05-3620607。

 
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