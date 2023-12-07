呂秋遠討30萬律師費被控詐欺！今獲不起訴　北檢：契約認知不同

▲律師呂秋遠（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

名律師呂秋遠日前幫張姓女子處理離婚官司後，向張女追討律師費30萬，張女不滿呂要多收費用，還受訪發表意見，提告呂涉嫌詐欺、妨害名譽等罪，檢察官調查雙方契約，律師費總金額確為30萬元，但有15萬元是進入剩餘財產分配協商階段才付，雙方對給付條件認知不同，7日以罪嫌不足為由，處分不起訴呂秋遠。

本案源於張女在2月間，委任呂秋遠協助處理離婚訴訟，雙方契約記載「委任費用：30萬元」，契約同時有提到，「調解時協助處理剩餘財產分配之協商，如對造不願意協商，則收取15萬元，如進入協商但不成立，仍收取30萬元」等文字，因此產生了律師費該收15萬元還是30萬元的差額。

張女認為她在法院調解庭上，只和丈夫談了離婚，沒有進入財產協商，因此只需付款15萬元，沒想到事後收到法律事務所通知，要支付30萬元，雙方對費用談不攏，鬧上法院，法院最後判決認為，律師事務所不應該向張女收取進入財產協商的15萬元費用。

張女另外提起刑事詐欺告訴，呂秋遠則接受媒體訪問表示，當時曾跟當事人說「慢慢付沒關係，沒想到事後遭對方提告」，讓張女覺得自己名譽受損，決定再加告呂秋遠涉嫌妨害名譽。

檢察官調查後認為，全案起因於雙方對訴訟委任契約的文字，以及給付律師費的門檻限制認知不同，難認呂秋遠有何不法所有意圖及施用詐術行為，而之後呂秋遠接受記者採訪時，依個人價值判斷回應發言，也沒有具體指出對方姓名或可特定身分的資訊，也與誹謗罪構成要件不符，因此處分2罪都不起訴。