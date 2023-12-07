　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

呂秋遠討30萬律師費被控詐欺！今獲不起訴　北檢：契約認知不同

▲▼呂秋遠（圖／ETtoday資料照）

▲律師呂秋遠（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

名律師呂秋遠日前幫張姓女子處理離婚官司後，向張女追討律師費30萬，張女不滿呂要多收費用，還受訪發表意見，提告呂涉嫌詐欺、妨害名譽等罪，檢察官調查雙方契約，律師費總金額確為30萬元，但有15萬元是進入剩餘財產分配協商階段才付，雙方對給付條件認知不同，7日以罪嫌不足為由，處分不起訴呂秋遠。

本案源於張女在2月間，委任呂秋遠協助處理離婚訴訟，雙方契約記載「委任費用：30萬元」，契約同時有提到，「調解時協助處理剩餘財產分配之協商，如對造不願意協商，則收取15萬元，如進入協商但不成立，仍收取30萬元」等文字，因此產生了律師費該收15萬元還是30萬元的差額。

張女認為她在法院調解庭上，只和丈夫談了離婚，沒有進入財產協商，因此只需付款15萬元，沒想到事後收到法律事務所通知，要支付30萬元，雙方對費用談不攏，鬧上法院，法院最後判決認為，律師事務所不應該向張女收取進入財產協商的15萬元費用。

張女另外提起刑事詐欺告訴，呂秋遠則接受媒體訪問表示，當時曾跟當事人說「慢慢付沒關係，沒想到事後遭對方提告」，讓張女覺得自己名譽受損，決定再加告呂秋遠涉嫌妨害名譽。

檢察官調查後認為，全案起因於雙方對訴訟委任契約的文字，以及給付律師費的門檻限制認知不同，難認呂秋遠有何不法所有意圖及施用詐術行為，而之後呂秋遠接受記者採訪時，依個人價值判斷回應發言，也沒有具體指出對方姓名或可特定身分的資訊，也與誹謗罪構成要件不符，因此處分2罪都不起訴。

ET快訊
快訊／4死血案　兇手李鴻淵二審再判死
好市多優惠密碼曝！　「標籤有2符號」買到賺到
快訊／MLB重磅交易！　洋基喜迎重砲手
阿信跪地嘶吼「10拍E6」遭質疑　五月天技師PO圖解答
22歲男醉駕500萬M4跑車出事了　連撞畫面曝！
LINE貼圖十大排行出爐！　它首次奪冠
LIVE／吳慷仁現身啞鈴弒父案開庭　門前隱味牛肉麵老闆酒駕道
閃對向來車！　28歲女撞樹死亡
快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

康建生技公司4死血案　冷血兇手李鴻淵「無教化可能」二審再判死

台版N號房！拍裸照送iPhone　自稱「台蘿教主」騙86人...6噁男慘了

桃園逆子勒殺母親！伴屍7hrs後自首　國民法官開審...今開庭協商

撞人畫面曝！22歲男醉駕500萬M4跑車出事了　連撞2車酒測達1.41

車停高鐵站旁「砰砰砰3聲」車身被打凹　玻璃秒變蜘蛛網

呂秋遠討30萬律師費被控詐欺！今獲不起訴　北檢：契約認知不同

襲臀2次挨告求饒沒用　基隆男急喊「我現在都遠離女性」

粉紅夾腳拖太搶眼！車手走出超商露馬腳　30天領百萬遭巡邏警逮捕

閃對向來車！花蓮自小客飛20公尺「衝田裡撞樹」　女駕駛送醫不治

超狂冷氣師傅凌晨「現場拆機」！抱2大台想走人　警當場揪他行竊

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

開輔助駕駛疑未注意路況　休旅車猛撞緩撞車釀2傷

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

康建生技公司4死血案　冷血兇手李鴻淵「無教化可能」二審再判死

台版N號房！拍裸照送iPhone　自稱「台蘿教主」騙86人...6噁男慘了

桃園逆子勒殺母親！伴屍7hrs後自首　國民法官開審...今開庭協商

撞人畫面曝！22歲男醉駕500萬M4跑車出事了　連撞2車酒測達1.41

車停高鐵站旁「砰砰砰3聲」車身被打凹　玻璃秒變蜘蛛網

呂秋遠討30萬律師費被控詐欺！今獲不起訴　北檢：契約認知不同

襲臀2次挨告求饒沒用　基隆男急喊「我現在都遠離女性」

粉紅夾腳拖太搶眼！車手走出超商露馬腳　30天領百萬遭巡邏警逮捕

閃對向來車！花蓮自小客飛20公尺「衝田裡撞樹」　女駕駛送醫不治

超狂冷氣師傅凌晨「現場拆機」！抱2大台想走人　警當場揪他行竊

百年老店「枝仔冰城」租約到期　還沒搬...屋主秒開22萬招租

徐巧芯外洩政府資料　行政院：了解調查中

康建生技公司4死血案　冷血兇手李鴻淵「無教化可能」二審再判死

F-16還沒啟用！烏克蘭向美討更多武器　清單赫見F-18、阿帕契

賴清德造勢發「百元便當」涉賄選？　侯友宜：盼司法勿枉勿縱

2024年經濟軟著陸債券吸睛　施羅德：以多元債彈性布局

尹錫悅「天籟美聲」　和NewJeans入選《紐約時報》年度最時尚人物

日本「3子女家庭」將免大學學費！東京取消排富條款　念高中不用錢

假的！網傳情治機關監聽資料外洩　法務部籲：不要散佈

藍黨團主張最低工資須隨CPI調整、要能跟韓國相比　批法案淪賴肉票

社會熱門新聞

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

快訊／民眾誤報直升機卡電塔　警消確認無異常

沒戴口罩遭規勸竟殺人　紙雕師二審逃死

女董抓包夫藏13性愛片　主角竟是閨蜜

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵

新竹車站40行人「無視救護車」爽過馬路

外送給錯　男衝店家大吵噴掉18萬

女友劈腿想賣草　工程師判關2年8個月

更多熱門

相關新聞

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗

媒體人周玉蔻去年在臉書po文說，鴻海創辦人郭台銘反對高虹安與助理李忠庭交往，理由是「人家當時有老婆」，當時正角逐新竹市長的高虹安不滿被影射與有夫之婦交往，控告周玉蔻加重誹謗、意圖使人不當選，並指出李忠庭早在2人認識前就離婚，台北地檢署調查，周玉蔻發言雖與事實不全然相符但有經過求證，7日處分不起訴。

婆婆太黏人每天視訊撒嬌！人妻還被怪小心眼

婆婆太黏人每天視訊撒嬌！人妻還被怪小心眼

李明珊離婚認罹患憂鬱症！

李明珊離婚認罹患憂鬱症！

墨西哥前夫偷帶孩子　冒用護照飛離台灣

墨西哥前夫偷帶孩子　冒用護照飛離台灣

朱雪璋被控暗槓500萬遺產　判獲無罪開心狂謝法官

朱雪璋被控暗槓500萬遺產　判獲無罪開心狂謝法官

關鍵字：

呂秋遠律師律師費離婚財產協商訴訟詐欺妨害名譽

讀者迴響

熱門新聞

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

鄭浩均要右肘TJ手術　明年恐報銷

遭爆欠薪、拖欠貨款　廷鑫重訊回應

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面