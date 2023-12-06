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社會 社會焦點 保障人權

朱雪璋獄中被控暗槓500萬遺產　出庭聽判獲無罪開心狂謝法官

記者黃宥寧／台北報導

自稱朱元璋第19代傳人的北市前里長朱雪璋，因設局斷「深海閻王」王毓霖腳筋遭判6年定讞，現服刑中，但他卻遭李姓姊弟指控，明知他倆為同母異父手足，且擁錢姓母親繼承權，而朱卻與胞弟聯手將500餘萬遺產佔為己有，更狡猾將錢匯入吳姓前妻帳戶，憤而提告，朱姓兄弟檔被依詐欺罪起訴。士林地院今（6日）宣判無罪。

起訴指出，朱雪璋在母親去世前，發現李姓姊弟與母親互動緊密，因而藉機詢問，赫然發現對方竟是同母異父的手足。然而，朱母於2020年2月27日去世留下500多萬遺產，朱為霸佔母親遺產，利用朱母生前戶籍仍與自己同戶機會，2020年3月18日前往大安區戶政事務所申請戶籍謄本影本，又恰未申報遺產稅額等，與李姓手足互生矛盾，並向胞弟說自己可以負責跟李姓手足溝通、處理母親遺產後事，胞弟則把自己相關資料交給哥哥。

朱雪璋則將遺產稅申報書、繼承系統表將自己與胞弟填繼承人，同年4月30日向國稅局申報遺產稅，國稅局黃姓公務員形式審查朱雪璋提供的文件後，不實記載朱母繼承人僅有朱雪璋、朱雪瓏的遺產稅免稅證明書，損害李姓手足及國稅局對於朱母繼承人資料管理正確性。

朱雪璋取得遺產稅免稅證明後，隨即告訴胞弟可領取母親名下帳戶遺產，並將不實遺產稅免稅證明書交給胞弟，委託胞弟前往提領，但胞弟也發現證明書上繼承人竟少了有份無緣的李姓手足名字，而他也心想反正哥哥已經說會妥善處理了，因此不在意哥哥詐欺事實，還是將母親名下508萬5724元領出；扣除掉朱母生前看護、喪葬等費用169萬69元，並將剩餘的268萬8616元存入吳佩樺帳戶內（2022年3月21日兩人離婚），再由吳領出來交給朱。

全案因國稅局告知李姓姊弟，2人才得知原來母親的遺產稅務全都辦完畢，甚至也沒拿到遺產，因此憤而提告。

警詢、偵查時朱雪璋承認犯行，胞弟也稱，當時哥哥被判刑將入監，因此心急如焚處理遺產，也將相關資料交給他處理，當下發現遺產稅免稅證明書上沒有李姓手足名字察覺有異，但仍選擇隱瞞，並幫忙哥哥將母親的遺產領出。

法院審理後，今（6日）宣判，認朱雪璋、朱雪瓏無罪，朱從監所被提解到法庭聽判，聽到自己無罪，不斷感謝法官。全案可上訴。

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