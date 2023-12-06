婆婆太黏兒子「每天視訊」撒嬌！人妻不滿還被怪小心眼　怒提離婚

▲婆媳不合是不少家庭存在的問題。（示意圖，非本文當事人／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸杭州一對夫妻鬧離婚的家事今（6）日下午登上微博熱搜，原因是人妻不滿婆婆太黏丈夫，每天都要視訊且常常撒嬌，她提出意見卻被指責「為人過於小心眼、不孝順」，氣得決定放棄這段婚姻。

綜合陸媒報導，李剛（化名）和王芳（化名）11月到杭州市西湖區民政局辦離婚，王芳表示，婆婆太依賴丈夫，有段時間因要幫忙照顧小孩，搬進來一起同住，期間經常向李剛撒嬌；如今婆婆回到老家，但仍每天要給李剛視訊電話，且部分時間點。

李剛則認為，妻子為人過於小心眼，孝順之心不足，自己的父親早逝，母親單身將他撫養至大學畢業，現在一個人在老家，希望多打電話關心他們，這並不是什麼大不了的事情。

對於這段婚姻，杭州市西湖區民政局的婚姻家庭輔導師建議，為了維護妻子和母親之間的關係，邊界感變得尤為重要，同樣建議王芳多與婆婆交流，關心她，每年帶孩子去看望婆婆，主動加強彼此間的情感紐帶。

該輔導師還說，李剛的母親對兒子情感依賴較強，同時也十分依賴自己撫養大的孫子。經過調解，李剛和王芳答應按照輔導師的建議嘗試改善現狀，暫不離婚。

此事在微博引發熱議，一部分網友認為，「調解啥啊讓她老公跟他的媽媽過去吧」、「婆婆稀罕媳婦打電話噓寒問暖嗎？？人家要的是自己的兒子」。但也有人指出，「婆婆做錯了啥？唯一一個兒子，老公又走了，又不住在一起，每天打視頻（視訊）電話有問題嗎？我跟我爸一天也打好幾次電話」。