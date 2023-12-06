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社會 社會焦點 保障人權

混血幼兒讓海關分不清！墨西哥前夫偷帶孩子　冒用護照飛離台灣

弟弟,幼兒園,小孩,孩子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲墨西哥籍男子借用友人兒子的護照，讓自己的混血幼兒闖關離境。（示意圖／stocksnap）

記者劉昌松／台北報導

墨西哥籍歐姓男子和台灣王姓妻子離婚後，去年底帶4歲幼兒到機場買票直接飛去墨西哥，王女得知大驚，兒子護照明明就在她那裡，怎會就這樣被帶出國，檢察官指揮移民署追查，原來歐男借用同為墨西哥籍的羅姓男子所生混血兒護照闖關成功，所幸最後孩子被送回台灣，台北地檢署6日處分不知情的羅男不起訴，另依略誘等罪通緝歐男。

據了解，歐男和王女的異國婚姻孕育了1個可愛的混血兒子，但夫妻倆感情最後走到離婚的結局，由王女擔任孩子的主要扶養照顧者，長期居住台灣的歐男則是定期去探視、帶孩子出遊，維持父子感情，直到2022年全球新冠肺炎疫情普遍趨緩，邊境逐漸開放，歐男就在11月30日的探視日，藉由接小孩出去玩的機會，直接把4歲多的兒子帶到機場，臨櫃買機票飛回墨西哥。

事後王女遲遲聯繫不上歐男與兒子，驚覺事態不妙，因此報案，請移民署協助找人，國境事務大隊查出跟著歐男出境的未成年人紀錄，是羅姓墨西哥男與另名台籍女子所生的台墨混血兒，全案可能是因為年幼混血兒都長得一樣可愛，所以讓台墨海關都一時沒認出護照與本人的差異，讓歐男有機會讓兒子冒用他人護照出境。

▲▼機場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲王女發現前夫帶小孩出去玩就失聯，驚覺不妙，報案發現孩子被帶出國了。（示意圖／Pixabay）

台北地檢署依違反《護照條例》及《刑法》略誘等罪，指揮國境事務大隊等單位，並前往羅男住處搜索，查扣手機等3C產品還原2名墨籍男子的通聯，羅男到案坦承，的確有把自己孩子的護照交給歐男，但是前幾年疫情關係，羅男一直無法自己回墨西哥為兒子辦理國籍事宜，因為歐男說有管道可以代辦，羅男覺得不用親自跑這趟很方面，所以就把兒子的護照交給了歐男。

羅男還出示臉書訊息紀錄，顯示歐男偷用護照把孩子帶回墨西哥後，有傳訊息表示抱歉，濫用了朋友的信任，拿走護照，羅男還為此痛罵歐男做了不該做的事情，羅男和台籍妻子更是透過律師，向王女表示，可以協助在墨西哥找管道，把孩子接回來。

最後王女靠著自己的人脈，順利在半年後接回孩子，母子團聚後，王女堅持要控告前夫歐男和羅男，但檢察官調查相關事證，認為無法證明羅男事先知道歐男的計畫，無證據顯示羅男知道孩子的護照會被拿去冒用犯罪，因此處分不起訴羅男，至於歐男至今未回台灣，已被檢察官發布通緝。

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