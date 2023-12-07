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社會 社會焦點 保障人權

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗　親揭男友離婚時間

▲▼高虹安北院出庭 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安不滿被指與有婦之夫交往，提告親揭男友早已離婚的時間。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

媒體人周玉蔻去年在臉書po文說，鴻海創辦人郭台銘反對高虹安與助理李忠庭交往，理由是「人家當時有老婆」，當時正角逐新竹市長的高虹安不滿被影射與有夫之婦交往，控告周玉蔻加重誹謗、意圖使人不當選，並指出李忠庭早在2人認識前的2015年就離婚，台北地檢署調查，周玉蔻發言雖與事實不全然相符但有經過求證，7日以無犯意等理由處分不起訴。

2022地方九合一大選期間，周玉蔻在臉書上發文，指媒體人邱明玉在《辣新聞152》節目中說，「郭董反對高虹安與李忠庭助理男女朋友關係往來的理由，是『人家當時有老婆』」，「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係，時值國民黨初選前後」。

高虹安不滿遭影射與有夫之婦交往，影響選民對她的觀感，提告指出，她是在2018年3月認識郭台銘，同年5月加入鴻海集團認識李忠庭，而李忠庭早在2015年5月1日就已經和前妻離婚。

▲▼高虹安涉詐立委助理費案，男友李忠庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲李忠庭剛進入鴻海公司時填寫人事資料是「已婚」，因此被郭台銘反對與高虹安交往。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官調閱戶籍資料，證實高虹安說法與事實相符，但周玉蔻否認有誹謗犯意，她的消息來源是邱明玉和徐嶔煌，邱、徐2人都是資深新聞工作者，有向鴻海的相關人採訪查證過。

邱明玉則作證，曾向郭台銘貼身助理求證，因為李忠庭進入鴻海時填寫的人是資料表是已婚，所以郭台銘去調人事資料來看之後，反對他們(高、李)交往。邱明玉指出，縱使李忠庭後續有離婚，也不可能去變更鴻海人事資料表，所以她也不會知道李忠庭是否有離婚。

檢察官調查認為，周玉蔻的言論縱非精確，但並非全然無據，且本件不只涉及私德，也與公共利益有關，無法排除周玉蔻主觀上確信自己的發言有所本，因此以無觸犯《刑法》誹謗、《選罷法》意圖使人不當選的主觀犯意等理由，處分不起訴周玉蔻。

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