擊敗日韓強敵　桃園啟英高中「亞洲技能競賽」奪機器人金牌

▲桃園市啟英高中資訊科學生呂家正、林家佑11月下旬代表台灣參加第2屆「亞洲技能競賽」，在青少年機器人項目擊敗日韓強敵勇奪金牌，圖為2人比賽過程中操作機器人。（圖／啟英高中提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市啟英高中資訊科學生呂家正、林家佑代表台灣參加在阿拉伯聯合大公國首府阿布達比舉辦的第2屆「亞洲技能競賽」，在青少年機器人項目中擊敗日韓、泰國等13國強敵勇奪該項目金牌；校長彭昭勳指出，感謝桃園市長張善政對科技教育的重視，在學校規劃成立「桃園市機器人職類國手培訓中心」嘉惠在地學子，讓兩位學生有機會創下優異表現。

▲桃園市啟英高中資訊科學生呂家正、林家佑11月下旬代表台灣參加第2屆「亞洲技能競賽」，圖為2人在比賽中操作機器人。（圖／啟英高中提供）

第2屆「亞洲技能競賽」（WorldSkills Asia Abu Dhabi 2023）於11月26日至30日在阿拉伯聯合大公國首府阿布達比舉行，啟英高中代表台灣參加，除台灣外，還有韓國、日本、泰國、印尼、菲律賓、阿聯酋等14個會員國共115位選手參賽。台灣代表隊在這項賽事中總計拿下12金、6銀、4銅、3優勝，在14個參賽國當中排名第一，其中啟英高中資訊科學生呂家正、林家佑在青少年機器人項目也奪下金牌。

校長彭昭勳表示，學校這次創下佳績要特別感謝桃園市長張善政對科技教育的重視，另外市府教育局長劉仲成協助校方成立「桃園市機器人職類國手培訓中心」，董事長王美只與夫婿吳慶堂更大力資助，解決培訓時所需師資、材料經費之短絀問題，讓2名參賽免除後顧之憂，組隊後僅練習3個月，即從眾多勁旅中脫穎而出，勇奪「第53屆全國技能競賽青少年組」第二名，進軍亞洲青少年技能競賽(WSA)。

▲桃園市啟英高中資訊科學生呂家正、林家佑參加第2屆「亞洲技能競賽」，在青少年機器人項目勇奪金牌，圖為2人比賽中操作機器人。（圖／啟英高中提供）

此外，由於機器人項目比賽無法獨力完成，須充分展現合作學習精神，在任務分工上，由呂家佑負責程式撰寫，林家正負責機器人操作、路徑與動作構想，最困難之處在於構想，在指導老師黃睿楠建議下，突破各項難關，最終抱回佳績。經過這項競賽洗禮，呂家佑鼓勵有志參與此項目學弟妹們要把英文學好，對撰寫程式才能有助益，林家正更強調，訓練期間不要怕做錯，努力嘗試與修正錯誤才能學習成長，因為「機會是留給有準備的人」。