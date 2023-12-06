血濺地檢署！不滿自己未被收押竟自剁左小指　送醫還搶回斷指

▲蔡姓男子因毀損案到桃園地檢署開庭，不滿自己未被收押，竟拿菜刀剁下自己左小指，法警發現後緊急請119送醫急救。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子上週一（27日）下午到桃園地檢署因毀損案出庭，還以手寫文字嚷嚷著要向檢察官自首，但開完庭後因無證據被請回，蔡男認為檢方未將他收押竟情緒不穩，出庭後跑到外面購買一把菜刀又折回地檢署前，持菜刀剁下左小指，當場血流如注，法警發現後一擁而上，打電話給119協助送往林口長庚醫院急救，但左小指最終未被接回，桃檢對於這起案件也仍在調查釐清中。

據指出，46歲的蔡姓男子，上月27日下午因毀損案到桃園地檢署開庭，蔡男疑似精神狀況不穩，檢察官開庭審理時，蔡男跪在偵查庭外椅子上，法警詢問蔡男，蔡男以手寫字條「自己因為看錯人踹壞地檢署玻璃窗，導致有人受傷，是來自首的，並感到抱歉！」揚言要向檢察官自首。

檢察官開完庭後，以未有證據為由將蔡男請回，蔡男疑因自己未被收押，步出地檢署後，竟跑到外面購買菜刀，再折回地檢署前，大聲嚷嚷幾聲後，持菜刀剁下自己左小指，當場血流如注，法警發現後立即制止蔡男繼續自殘，同時通報119，連同斷指冰敷後，一併送往林口長庚醫院急救。

據了解，蔡男被送往林口長庚醫院後，因情緒激動，在醫院還搶走自己斷指，宣稱不想就醫，但醫護人員仍進行急救，但斷指最後並未接回，蔡男最後仍住院治療5天後才出院返家。

針對此案，桃檢指出，本案發生後已保存現場監視畫面，並派員清理現場，對於蔡男為何自殘目前仍在調查釐清原因。