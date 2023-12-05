台7線北橫41.8K坍方雙向中斷　復興工務段搶修...4小時通車

▲桃園市台七線復興區41.8K處今天下午發生落石坍風，公路局復興工務段派員搶通施工中，大溪警方在兩端負責管制進出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

昨日大雨造成桃園市復興區台7線北橫41.8公里處，今（5）日下午發生落石坍方，造成雙向交通中斷，大溪警分局獲報後通知公路局復興工務段派員搶修，並在兩端進行管制交通，經過近4小時施工後已於下午5時搶通，目前已恢復通車，但警方仍在現場警戒，與請用路小心通過。

▲桃園市台七線復興區41.8K處今天下午發生落石坍風，公路局復興工務段派員施工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，今（5）日下午1時許，復興區台7線41.8公里處發生落石坍方，導致雙向交通中斷，落石面積約30平方公尺，大量土石造成台7線交通雙向中斷無法通行，大溪警分局榮華派出所獲報後立即派員警在現場警戒並管制交通，同時通知公路局復興工務段派員處理。

▲桃園市台七線復興區41.8K處今天下午發生落石坍風，公路局復興工務段派員搶通，讓車輛恢復雙向通車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經過約4小時施工後，台7線落石現場已於下午5時排除落石搶通，目前已恢復雙向通車，大溪警分局強調，目前該路段仍有施工單位與警方於現場警戒，籲請行經該路段用路人聽從現場管制人員指揮，小心通過。