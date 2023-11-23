台東金牌農村初賽　富岡及萬安社區奪金獲全國賽代表權

▲台東金牌農村初賽富岡及萬安社區奪金獲全國賽代表權。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



為推廣台東農村慢經濟，台東縣政府以「台東農來chill」為農村產業推廣願景，23日舉辦社區特色農遊體驗業者交流活動，並結合第3屆金牌農村台東縣初賽競賽頒獎，由台東市富岡社區及池上鄉萬安社區奪得金牌，將代表全國決賽。

縣長饒慶鈴提到，農村再生推動10多年來，在生活、生產、生態發展上成績卓越，而台東縣近年推動「慢經濟」模式，在農村體現了獨有的慢活文化，縣府也辦理課程、工作坊以及與外縣市交流活動等，陪伴農村推動活化及永續發展。透過第3屆金牌農村台東縣競賽，看見台東農村社區的動能與魅力，也樂見農村社區在扎根的同時向外行銷自我品牌。期望代表參加全國決賽的萬安與富岡社區，能接棒第1屆永安社區的全國金牌、以及第2屆電光社區的全國銅牌，將金牌農村最高榮譽續留台東，展現台東農村的美好與魅力。



農業處長許家豪指出，這次縣府整合台東最新、最具特色的農遊行程推介給大家，包括強調食農體驗特色的新化部落的焙炒咖啡DIY、尚武的尚讚麥油煎、富岡社區的港港好之魚市及樹皮手作體驗、卜拉米農坊的搗小米及捅洛神等，也有強調文化體驗特色的大武社區的浪潮尋蟹(浪花蟹)及網住幸福、電光社區的部落生活體驗(竹砲+祈福串烤+甜酒釀)、加羅板部落的魚你「簍」在一起及回「加」蒸蛋糕等。

第3屆金牌農村台東縣初賽共計33個社區參賽，歷經初複審2階段評選出台東縣金牌農村前8名，金牌獎分別是台東市富岡社區及池上鄉萬安社區；銀牌獎鹿野鄉龍田社區；銅牌獎台東市富豐社區；優等獎分別為關山鎮豐泉社區、金峰鄉新興社區、池上鄉富興社區及金峰鄉嘉蘭社區，獲得金牌的社區，將代表台東參加全國比賽。