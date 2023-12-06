中壢台1線2休旅車追撞　1輛冒煙起火警消及時撲滅

▲桃園市中壢區中華路昨天中午發生一起追撞事故，因撞擊力道過猛一度造成起火，所幸消防人員到場迅速撲滅火勢，事故造成鄭姓男子頸部扭傷，事故原因仍調查中。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區台一線省道中華路昨（5）日中午發生黑色休旅車失控追撞前方銀色休旅車，因撞擊力道猛烈造成黑色休旅車冒煙起火，所幸消防人員迅速到場撲滅火勢，這起事故占用中線車道，警方與消防人員迅速到場處理，所幸雙方人員僅銀色休旅車鄭姓駕駛頸部扭傷，雙方駕駛酒測值均為零，肇事原因仍待調查釐清。

▲中壢區中華路昨天中午發生一起追撞事故，消防人員到場迅速撲滅火勢。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

臉書《內壢大小事》昨天下午有網友貼文，台一線省道中華路上1輛黑色休旅車撞上銀色休旅車，占用中線車道，黑色休旅車一度冒煙起火，中壢消防分隊派出人員與救護車到場，中壢警分局交通車分隊也派員到場處理。

▲消防人員到場迅速撲滅火勢，警方到場調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方初步調查，38歲的廖姓男子駕駛黑色休旅車由桃園區往中壢區方向行駛，行經事故地點中華路段時，疑似未注意前方銀色休旅車在路口等候紅綠燈直接撞上，造成黑色休旅車車頭處毀損，一度冒煙起火，導致銀色休旅車40歲鄭姓駕駛頸部扭傷，員警為2人酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍在調查中。

中壢警方呼籲，駕駛汽機車等交通工具應隨時注意車前狀況，保持適當安全距離，以避免發生交通事故。