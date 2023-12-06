國民黨疑蕭美琴對美工作成果　許淑華痛批：良心比聲量重要

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨今日召開記者會，公開行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點，並質疑台灣吃了萊豬、開放福食，但美國仍不支持台灣加入區域經濟整合。對此，民進黨松信區立委參選人、台北市議員許淑華6日表示，這是戰鬥藍正在重啟疑美論的鬥爭基調，挑撥得來不易的台美友好關係，在中國大陸經濟瀕臨崩潰的今天，仍試圖繼續走行不通的中國路線，痛批「選舉不是只有聲量，良心比聲量更重要」。

許淑華在臉書發文指出，戰鬥藍今日召開記者會，不惜公開國家外交涉密文件，不顧國家外交人員的辛勞，無視中華民國的外交處境，大動作抹滅過去幾年蕭美琴對美工作的努力，這跟對手先前帶頭侮辱中華民國軍人的行徑如出一轍，明明成果是全民共享，卻有人為了謀取自身政治利益，不惜犧牲國家利益。

「然而，國民黨戰鬥藍針對的對象是蕭美琴嗎？我認為不是。」許淑華認為，這是他們正在重啟疑美論的鬥爭基調，挑撥得來不易的台美友好關係，在中國大陸經濟瀕臨崩潰的今天，仍試圖繼續走行不通的中國路線。

許淑華開嗆，國民黨戰鬥藍們不顧選情，在選戰僅剩38天的時刻，大打疑美論，破壞台美友好，其目的大概就是無論選舉結果，都要為了中國大陸的利益破壞台美關係，即便背離國際逃離中國大陸的趨勢，仍要大動作告訴中共，國民黨真的非常努力破壞台美合作，將台灣鎖進中國大陸利益，讓中共老大哥能在中美貿易戰中找到喘息與突圍的機會，這是犧牲全民利益，爭取親戰鬥藍的親中利益最大化。

「傷害台美關係，得利的是誰？不正是中共嗎？」許淑華痛批，這些人老是把愛國兩字掛在嘴邊，卻在行為上持續傷害我們的國家，他們到底愛的是哪一國？選戰剩38天，她要奉勸戰鬥藍冷靜下來想想，你們恣意的散佈仇恨，傷害外交人員，這對你們的選戰未必有幫助，但對國家卻是無比的傷害，痛批「選舉不是只有聲量，良心比聲量更重要。」