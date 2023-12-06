沙啞喊國民黨氣勢如虹！　朱立倫：內參民調政黨支持度超越綠白

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024選戰進入白熱化，國民黨主席朱立倫今（6）日下午在中常會上表示，11月24日「侯康配」正式登記後，各地支持者自動自發，透過情義相挺，展現出國民黨最堅定的決心及毅力，各地造勢氣勢如虹，會努力爭取所有的支持到最後一分鐘。不過，朱立倫聲音明顯沙啞，國民黨發言人楊智伃表示，「顯示主席各地輔選都相當賣力！」

朱立倫表示，包括宜蘭、彰化的造勢場合，都看到比去年地方選舉更大規模的聲勢、更團結的支持，昨天在苗栗更創下最大規模的動員及團結，現場1萬5千張椅子，連站的位置都沒有，大約有2萬群眾前來，展現地方團結，也非常明確展現民眾期待政黨輪替、要有安定的好日子。

朱立倫指出，很多年輕朋友最關心的是公平正義，民進黨執政近8年以來，社會太多不公不義，高房價、不公平、貪污腐化，憑什麼這些當官當權的能賺盡所有財富，讓年輕人看不到希望、看不到未來。

朱立倫說，國民黨有責任告訴年輕朋友，我們能以清廉對貪腐，更重要的是撥亂反正，還給大家公平正義的台灣。除了和平的台灣，公義的社會也是非常重要的訴求，今日傍晚黨部前的耶誕樹點燈，也是希望以公義為出發點，希望有公義的台灣、公義的社會。

朱立倫提到，近來所有民調包括內參、外部民調都顯示，國民黨這次的不分區立委提名，獲得最大多數民眾的肯定，不分區政黨票目前是所有三張選票來說最強的，必須要讓不分區、年輕專業具有代表性的團隊，把他們的特點顯示出來，與區域立委一起作戰，共同團結支持總統、副總統參選人。

最後，朱立倫也請常委、所有年輕團隊，透過文宣、媒體專訪、各項管道及通路等，讓年輕朋友看到國民黨有史以來最年輕專業、有代表性的團隊，最能夠反映人民心聲及處理年輕人問題的專業團隊，這是未來要持續努力的，而接下來週五台東、週日花蓮等15場大型造勢活動，也請大家持續努力加油。