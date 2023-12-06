　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沙啞喊國民黨氣勢如虹！　朱立倫：內參民調政黨支持度超越綠白

▲▼國民黨中常會，朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024選戰進入白熱化，國民黨主席朱立倫今（6）日下午在中常會上表示，11月24日「侯康配」正式登記後，各地支持者自動自發，透過情義相挺，展現出國民黨最堅定的決心及毅力，各地造勢氣勢如虹，會努力爭取所有的支持到最後一分鐘。不過，朱立倫聲音明顯沙啞，國民黨發言人楊智伃表示，「顯示主席各地輔選都相當賣力！」

朱立倫表示，包括宜蘭、彰化的造勢場合，都看到比去年地方選舉更大規模的聲勢、更團結的支持，昨天在苗栗更創下最大規模的動員及團結，現場1萬5千張椅子，連站的位置都沒有，大約有2萬群眾前來，展現地方團結，也非常明確展現民眾期待政黨輪替、要有安定的好日子。

朱立倫指出，很多年輕朋友最關心的是公平正義，民進黨執政近8年以來，社會太多不公不義，高房價、不公平、貪污腐化，憑什麼這些當官當權的能賺盡所有財富，讓年輕人看不到希望、看不到未來。

朱立倫說，國民黨有責任告訴年輕朋友，我們能以清廉對貪腐，更重要的是撥亂反正，還給大家公平正義的台灣。除了和平的台灣，公義的社會也是非常重要的訴求，今日傍晚黨部前的耶誕樹點燈，也是希望以公義為出發點，希望有公義的台灣、公義的社會。

朱立倫提到，近來所有民調包括內參、外部民調都顯示，國民黨這次的不分區立委提名，獲得最大多數民眾的肯定，不分區政黨票目前是所有三張選票來說最強的，必須要讓不分區、年輕專業具有代表性的團隊，把他們的特點顯示出來，與區域立委一起作戰，共同團結支持總統、副總統參選人。

最後，朱立倫也請常委、所有年輕團隊，透過文宣、媒體專訪、各項管道及通路等，讓年輕朋友看到國民黨有史以來最年輕專業、有代表性的團隊，最能夠反映人民心聲及處理年輕人問題的專業團隊，這是未來要持續努力的，而接下來週五台東、週日花蓮等15場大型造勢活動，也請大家持續努力加油。

ET快訊
啦啦隊女神罹白內障　右眼幾乎失明
楊清順癌逝　名球評張明雄不捨：當弟弟看待
上市大廠驚傳財務危機？爆欠薪、百萬貨款　員工：高層很久沒來
快訊／外物入侵　區間車剎車不及撞上
快訊／中華隊拚全勝晉級　先發陣容出爐
吃了台灣鳳梨酥　196公分巨投生涯第3戰就完投勝
楊清順病逝　肺癌4症狀＝「腫瘤快速長大」　醫示警了
3違停緩記點　交部：騎樓留行人通行空間「可開放停車」
獨／日女偶像西門町遭狗咬　擔心狂犬病4次就醫...診斷結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

關心「新校園宿舍運動」　賴清德：學生宿舍優化可增進民主素養

學長來了！趙少康首場青年座談到台中一中　曝5所學校邀約全滿

陸爆發「7大呼吸道傳染病」疫情　賴清德建請政院監控預防

民進黨高層研判「侯康配」降溫中　示警立委1對1挑戰大

快訊／賴清德下達縣市議員動員令　責任區里得票算KPI

徐巧芯發壽麵遭檢舉、賴清德造勢發免錢便當　侯友宜：政治黑手別進司法

沙啞喊國民黨氣勢如虹！　朱立倫：內參民調政黨支持度超越綠白

網路政論攻綠營桃色、住豪宅　黃揚明質疑潘孟安租屋不符市場行情

賴清德喊「當選台灣GDP超過3.5%」　侯友宜嗆：癡人說夢

處長婚外情！藍黨團批衛福部變桃花窟　林為洲：傳食藥署將爆出類似案

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

關心「新校園宿舍運動」　賴清德：學生宿舍優化可增進民主素養

學長來了！趙少康首場青年座談到台中一中　曝5所學校邀約全滿

陸爆發「7大呼吸道傳染病」疫情　賴清德建請政院監控預防

民進黨高層研判「侯康配」降溫中　示警立委1對1挑戰大

快訊／賴清德下達縣市議員動員令　責任區里得票算KPI

徐巧芯發壽麵遭檢舉、賴清德造勢發免錢便當　侯友宜：政治黑手別進司法

沙啞喊國民黨氣勢如虹！　朱立倫：內參民調政黨支持度超越綠白

網路政論攻綠營桃色、住豪宅　黃揚明質疑潘孟安租屋不符市場行情

賴清德喊「當選台灣GDP超過3.5%」　侯友宜嗆：癡人說夢

處長婚外情！藍黨團批衛福部變桃花窟　林為洲：傳食藥署將爆出類似案

楊清順肺癌過世！「7類人」最危險　醫嘆：初期幾乎無症狀

家中監視器突斷訊！出差尪爆「老婆手機不通」急壞　網虧：有綠光

PISA成績創數位化以來最佳　教長：推動108課綱展現成果

獨／豐源影城將熄燈！直擊280人大廳「沒人看停播」　上次滿場是4年前

「他爽過精緻窮」存款不到10萬、薪水花光！網傻：情何以堪

獨／金馬影后林品彤愛寫小說　拍《小曉》太沉重看喜劇找平衡

女蒙眼雷射除毛「下半身突然被塞東西」　變態男偷拍性侵8女被關

威剛老董是對的！記憶體走俏　11月營收重回40億大關

超強「聖誕倒數月曆」盤點　打開竟有經典香水、可愛髮飾在裡面！

AGC艾杰旭60台再生筆電贈雲林家扶　弱勢學童數位競爭力升級

鸚鵡想跟出門狂跳上身　飼主見偷渡崩潰翻白眼

政治熱門新聞

「立院地王」遭爆豪華違建　700坪童話木屋直擊

沈富雄見民調喊怕　打給趙少康：難選

吳欣盈存款250萬、股票3600萬　還擁800萬藍寶石

酒駕遭法辦！民進黨台東黨部主委簡維國請辭

開放了！國民黨鬆口郭台銘可為小雞站台　持續嚴守「禁柯令」

快訊／陳文茜：施明德病情穩定下來

柯文哲民調若繼續掉！姚立明「這叫崩盤」　預言最慘局面

2024會有安哲秀現象？趙少康8字回應

吳欣盈「財產申報」少一項　媒體人質疑申報不實

張益贍控柯文哲卡蛋8年：做不出決斷

遭爆在國有地蓋農舍！馬文君：依法承租

快訊／存款近8千萬！趙少康驚人身價曝光　17筆股票總價破3千萬

快訊／蕭美琴財產申報曝光　存款1547萬、無股票

快訊／美軍P-8A機今午由北向南航經台海　國軍：全程掌握周邊動態

更多熱門

相關新聞

網路政論攻綠營桃色風波　黃揚明質疑潘孟安租豪宅不符市場行情

網路政論攻綠營桃色風波　黃揚明質疑潘孟安租豪宅不符市場行情

民進黨近日爭議不斷，成政壇「桃菸民」。先是立委趙天麟、民進黨組織部主任林正鴻等人涉及桃色緋聞，中箭落馬，民進黨總統參選人賴清德的輔選大將潘孟安也因抽加熱菸躍上新聞版面，如今又被爆出居住在一棟價值五千萬的豪宅，引發質疑。資深媒體人黃揚明在網路節目《52真信社》中提到，潘孟安似乎是那一棟豪宅的唯一租客，也質疑背後的政商關係。

幫柯美蘭競選　柯P「相信號」開上人行道　

幫柯美蘭競選　柯P「相信號」開上人行道　

賴清德喊「當選台灣GDP超過3.5%」　侯友宜嗆：癡人說夢

賴清德喊「當選台灣GDP超過3.5%」　侯友宜嗆：癡人說夢

處長婚外情　林為洲：傳食藥署將爆出類似案

處長婚外情　林為洲：傳食藥署將爆出類似案

開放了！國民黨鬆口郭台銘可為小雞站台　持續嚴守「禁柯令」

開放了！國民黨鬆口郭台銘可為小雞站台　持續嚴守「禁柯令」

關鍵字：

國民黨朱立倫2024柯文哲2024侯友宜2024總統2024趙少康

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

超商今天美式、拿鐵買6送6！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面