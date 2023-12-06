賴清德喊「當選台灣GDP超過3.5%」　侯友宜嗆：癡人說夢

記者崔至雲／台北報導

民進黨候選人賴清德近期在造勢場合承諾，當選後每年台灣經濟成長率（GDP）不會低於3.5%。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（6）日受訪時不屑表示，台灣都沒有參加區域經濟貿易，奢談經濟成長率會達3.5%，「你真的是癡人說夢話」。

▲國民黨總統參選人侯友宜接受媒體訪問。（圖／記者崔至雲攝）



侯友宜今日下午接受媒體聯訪，媒體問到，賴清德在餵藥案說謊不道歉，又說兩岸直航是木馬屠城又是造謠，而對勞動部將與印度簽署MOU引進印度勞工不敢當，還影射光電案跟登革熱關聯，賴清德是否不改信LIE？侯友宜回應，「說謊不道歉、敢做不敢當，一賴天下無難事，這就是賴清德」。

媒體接著問，賴清德在苗栗造勢時提到，服貿如果通過，現在100塊的便當，大陸人會削價競爭到80塊，而他也承諾，當選後每年台灣經濟成長率（GDP）不會低於3.5%。侯友宜表示，民進黨執政這八年，不但五缺、缺水、缺電、缺地，甚至缺人跟人才，都缺，基礎建設也沒有解決，民進黨的能源政策還跟國際潮流趨勢背道而馳。

侯友宜接著說，民進黨的兩岸經濟貿易，也都不往來，「你享受ECFA紅利，現在又反對服貿，又不給兩岸監督協議條例通過」，處處都沒有考慮到，在多邊貿易簽訂上，有沒有完成主要國家的FTA，「也沒有啊」，尤其在區域經濟的貿易，完全都沒有參加，在這種情形底下，如何去奢談經濟成長率會成為3.5%？「你這樣說謊，可以講說，你真的是癡人說夢話」。

侯友宜轟，賴清德沒有完成周邊國家的區域經濟貿易，也沒有完成兩岸經濟貿易的保障協議，如何走出去？尤其電的政策反反覆覆，讓產業非常不放心。「這你是做不到的」。

