處長婚外情！藍黨團批衛福部變桃花窟　林為洲：傳食藥署將爆出類似案

▲林為洲（左起）、李德維、游毓蘭出席國民黨團6日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部秘書處許姓處長遭媒體爆料發生婚外情，衛福部長薛瑞元第一時間宣稱，這屬私領域不用處理。對此，國民黨立法院團今（6日）質疑衛福部變桃花窟，從衛福部次長王必勝開始，桃花事件一件接著一件，難道在民進黨執政下的衛福部，外遇是官員的日常？另藍委林為洲更提及，近期傳聞食藥署某簡任官員，將會爆出類似事件。

國民黨立法院黨團6日舉辦「衞福部！遮羞布！醜聞連連！」記者會，黨團首席副書記長李德維表示，衛福部發生一連串桃花事件，讓國人質疑，現在的政府部門到底發生什麼事情？而薛瑞元擔任衛福部長，應該發揮相關功能，好好為中華民國的衛生福利政策盡力。

李德維指出，許姓處長車震事件在情理法上，均站不住腳，尤其對自己的配偶、孩子更是不符情理，傷害極大，沒想到薛瑞元一句「這是私領域，不處理」，將導致上行下效，公務員形象勢必一落千丈。

林為洲表示，據《公務員服務法》第6條規定：「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。」難道婚外情沒有損害公務員名譽？林為洲建議薛瑞元，趕緊把許姓處長調離現職。

林為洲也提及，衛福部從上到下都發生桃色事件，近期傳聞食藥署某簡任官員，將會爆出類似事件，難道衛福部變成桃花窟？

藍委游毓蘭說，衛福部次長王必勝在疫情嚴峻期間，公然陪著小三帶著私生兒在公園散步，揭開了衛福部上行下效的序幕，結果全然不去追究是否有觸犯《刑法》第228條之虞，還官運亨通，難道衛福部對婚外情就格外寬容？

游毓蘭也說，薛瑞元部長憑什麼認為許姓處長的事情為私領域而不用處置？已婚公務員在停車場與女子搞婚外情車震，沒有損害公務員名譽嗎？沒有損害政府信譽嗎？