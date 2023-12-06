徐巧芯發壽麵遭檢舉、賴清德造勢發免錢便當　侯友宜：政治黑手別進司法

記者崔至雲／台北報導

台北市立委參選人徐巧芯日前因在造勢場合發放20元壽麵被檢舉賄選；但昨日民進黨總統參選人賴清德在竹東舉行造勢大會時，民眾竟為搶便當發生推擠狀況，讓外界懷疑，是否又有雙標狀況？國民黨總統參選人侯友宜今（6）日被問到此議題，他表示，「政治的黑手，不要進到司法，清白的人，不怕受檢驗，我們乾乾淨淨的選舉，接受人民的考驗」。

▲國民黨總統參選人侯友宜接受媒體訪問。（圖／記者崔至雲攝）



媒體也問到，「挺郭三大山頭」將在花東、雲林、屏東舉辦大造勢，是否顯示藍軍已歸隊？侯友宜說，傾聽人民的聲音，團結所有大家的力量，他會凝聚所有向心力，一起贏得最後勝選

有民調顯示，如果三腳督最後發生棄保，「柯盈配」將有24.2%選票轉投「侯康配」？侯友宜表示，民調參考用，他跟趙少康，以及團結所有人民的力量，一起贏得最後的勝選。

針對有民調顯示，民進黨青年票在流失，副手趙少康則說，近期將與侯友宜共同推出「石破天驚」的居住政策，侯友宜指出，民進黨執政這幾年，看到年輕人低薪、高房價，上有老下有小，他們非常痛苦，他這段時間，不斷推出住宅政策、育兒政策，基本工資加薪，希望改變年輕人未來，他還會繼續努力提出更好的政見，讓年輕人在台灣能夠圓一個夢，就是安居樂業。



