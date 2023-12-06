Toyz上訴被打槍理由曝光　「運輸又販賣」60萬毒品！嚴重危害社會

記者白珈陽／台中報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健販毒案，今（6）日上午二審宣判，合議庭駁回Toyz上訴，維持一審原判4年2月，全案仍可上訴三審。劉今天未到場聆聽判決。台中高分院說明判決理由指出，因劉購買毒品（大麻煙彈）數量高達500顆、金額高達60萬元，且運輸、販賣毒品危害社會治安不輕，且刑度超過2年，不符合緩刑條件，因此駁回上訴。

台中高分院庭長蔡名曜表示，被告（劉偉健）因共同販賣第二級毒品，先前經台中地院判處有期徒刑4年2月，被告不服提起上訴並求處緩刑，本院審理後，認被告在本案中購買的毒品高達500顆，成本高達60萬元，且跟共同被告一起運輸、販賣二級毒品，對社會危害治安不輕，宣告刑度已經超過有期徒刑2年，也不符合刑法宣告緩刑的條件，所以將上訴駁回。

▲台中高分院庭長蔡名曜說明判決理由。（圖／記者白珈陽翻攝）

中檢查出，劉自2020年11月間與被告楊嫌、賴嫌聯繫，並向上游方姓及江姓男子以60萬元價格購入大麻煙彈500顆，隨後由劉偉健指使賴嫌尋找合作販毒下線，並於2021年2月、7月間透過施嫌、劉嫌、李嫌販賣大麻煙彈，雙方約定以售價50%、25%、25%的比例朋分利潤，李嫌透過通訊軟體刊登販售訊息，以每顆4500元至7000元不等價格販售。

劉在2021年9月28日遭到逮捕，並且被檢方聲押獲准，羈押2個月後獲150萬元交保，但交保同時，劉被驗出毛髮有第二級毒品反應，又被檢察官聲請觀察勒戒獲准，劉進入台中戒治所期滿獲釋，檢方偵結，依違反毒品危害防制條例起訴劉及共犯等8人。

▲今天二審駁回上訴，劉未到場聆聽判決。（圖／資料照／民眾提供）

一審依毒品罪將劉判刑4年2月，其餘7名共犯分別判刑2年5月至3年6月；劉不服提起上訴並求處緩刑，今天二審將上訴駁回，維持一審原判，可上訴。

劉偉健近日受邀到「星光電競大賞」擔任頒獎人，遭「亞洲統神」張嘉航當眾嗆聲引發網路熱議，隨後劉開直播道歉，表示自己過去雖然拿了世界冠軍，但卻因染毒而讓電競圈蒙羞，因此決定持鐵鎚砸爛冠軍戒指，宣布退出電競圈，隨後還播放佛經，吸引數萬人觀看直播。