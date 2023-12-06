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Toyz敲爛冠軍戒指！統神酸「那只是小學盃」：S2沒人在玩

記者朱祖儀／綜合報導

統神和Toyz在電競界年度盛事「2023星光電競大賞」爆發衝突。5日2人都開直播說明當下狀況，Toyz先是對粉絲、觀眾、主辦單位及協辦單位道歉，接著直接砸爛當初拿到世界冠軍的戒指，示意退出電競圈；同時間開直播的統神得知消息，就說「他那戒指也沒用，那是小學盃的，那時候S2一堆人沒在玩好嗎？」

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲Toyz直播敲爛戒指。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

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統神5日開直播還原和Toyz發生衝突的心境，表示看到頒獎人是Toyz，就直覺認為是自己得到該獎項，原本不知道要講什麼，突然想到多年前丁特的建議，「主辦單位找這兩個，就是要兩人開噴的」，於是當下就直接上去開噴，也強調「如果真的生氣，早就衝上去揍他了」。

同時間Toyz在開直播敲冠軍戒指，統神也直言「他那戒指也沒用，那是小學盃的，那時候S2一堆人沒在玩好嗎？那就是國中生、小學生打比賽拿到的冠軍，那算什麼？」強調是因為TPA得獎之後，才越來越多人開始玩英雄聯盟（LOL）。

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／統晨大戲院）

▲統神表示，Toyz的戒指是小學盃的。（圖／翻攝自YouTube／統晨大戲院）

一名網友看到直播後就在PTT提問，統神說當時很少人在玩英雄聯盟，那個世界冠軍只是國小國中盃等級的，「有英雄聯盟老粉嗎？神說的是對的嗎？」

文章曝光後掀起網有兩派討論，有人認為「連個世界盃都進不去的咖，在那邊臭別人當然簡單，自己現在台服大師都上不去」、「S2冠軍他是沒資格嘴的」、「就算是最弱的一屆，但就是有拿冠啊」、「S2雖然是草創期，但這冠軍也沒那麼不值」、「沒有TPA傳奇哪有現在的LOL」，但也有人指出，「真的，後來台灣代表連八強都非常難」、「全世界都沒發展起來，S2世界冠軍就是菜雞互啄，S3開始才是真正的英雄聯盟」。

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