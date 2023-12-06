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立委批電競協會找Toyz頒獎「賺流量」　體育署開鍘：明年扣補助款

▲▼對於電競協會未經同意卻將體育署掛名指導單位，潘文忠表示，未來會進行規範，並作適當處置。（圖／記者許敏溶攝）

▲體育署長鄭世忠（圖左）表示，將對電競協會主動調查，並扣減協會補助款。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

電競協會日前舉辦「2023星光電競大賞頒獎典禮」頒獎典禮，邀請前世界冠軍Toyz擔任頒獎人，遭領獎人統神怒嗆Toyz是「販毒狗」。事件今（6日）在立法院引發朝野立委高度關注，立委鄭麗文怒批主辦單位是刻意安排，目的是為賺取流量，要求體育署主動調查。體育署長鄭世忠同意會主動調查，請電競協會提出完整說明，此事也會列為明年對協會訪評項目，並扣減對該協會的補助款。

立法院教文會今天邀請教育部長潘文忠與體育署長鄭世忠等人列席，針對「我國2024巴黎奧運會在性別平等、運動科學、運動員心理健康之整備情形」進行專題報告並備質詢。星光電競大賞邀請曾涉及販毒的Toyz擔任頒獎人遭統神怒嗆Toyz是「販毒狗」，引發朝野立委關注。

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國民黨籍立委鄭麗文認為，主辦單位電競協會不可能不知道Toyz有毒品前科，還特別請Toyz擔任頒獎人，且現場工作人員還問了統神，若Toyz到現場會不會生氣，由於兩人過去是宿敵，讓統神認為這是主辦單位安排好的，顯然主辦單位是故意這樣，更扯的是還請統神帶太太與小孩來。

鄭麗文不滿批評此事「很離譜」，並指此次事件發生後，頒獎典禮影片流量竟達到24萬，統神直播達26萬，Toyz直播更達48萬，等於整件事有近百萬流量，「連體育署都被玩下去」，要求體育署主動調查此事件是誰的主意，搞出這麼離譜的戲，否則還有下一次。

體育署長鄭世忠也贊同，表示將會主動調查此事，請電競協會提出完整說明，此事也會列為明年對協會會務運作訪評項目，也會影響電競協會表現而扣分，體育署將扣減對該協會的補助款。

教育部長潘文忠在備詢時也強調，運動競技絕對不能和毒品畫上等號，應徹底避免這種狀況發生，這次頒獎活動由協會自主規劃，未向體育署申請經費，體育署事前並不知情。對於協會未經體育署同意卻掛名為指導單位，未來會進行嚴正規範，並作適當處置，體育署也應要求電競協會提出完整說明。

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