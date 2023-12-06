史上最慘魚鷹機事故！　美軍判定8人全數罹難：不可能存活

▲美軍出海展開魚鷹機搜索作業。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

駐日美軍所屬魚鷹式直升機11月29日墜落於鹿兒島縣屋久島外海，目前已尋獲6人遺體，雖然另外2人仍下落不明，但美軍認為，存活可能性極低，因此判定全員罹難，並將搜救行動轉為遺體搜索。美國總統拜登則表示，「我國全體對於此次悲慘事故表示哀悼。」

根據《時事通信社》報導，魚鷹機11月29日墜機後，協助搜救的當地漁船尋獲1名白人男性，打撈後確定死亡，並確認為24歲的空軍。搜救團隊直到4日終於找到魚鷹機的主要殘骸，並在附近海域發現5具遺體，目前其中2具已經打撈上岸，仍待確認身分，而另外3具則仍在打撈中。

▲美國總統拜登表示哀悼。（圖／路透）



當初機上共有8人，儘管至今仍有2人失聯，但美國空軍特殊作戰司令部認為生存可能性極低，因此5日認定機上8人全數罹難，正式將搜救行動轉換為遺體與飛機殘骸打撈作業，並通知罹難美軍家屬。

美軍稍早也公開罹難隊員的身分，分別是8名隸屬於駐日美軍橫田基地與嘉手納基地的24歲至36歲空軍隊員。根據《朝日新聞》引述日本防衛省數據，此次事故是史上最慘烈的魚鷹式直升機事故。2022年6月一架訓練中的魚鷹式直升機在美國加州墜落，造成5名機組人員死亡；2010年4月則是有一架魚鷹機在阿富汗執行作戰任務時墜地，導致4人死亡。

美軍宣布機上8人全員罹難後，美國總統拜登則發表聲明表示，「我國全體對此一悲慘事故表示哀悼。」而他同時也向支援搜救行動的日本政府表達感謝之意。