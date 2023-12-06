吃完拉麵剩一堆飯　日老闆怒譙客「請你去死」引熱議

▲看到客人留一堆剩飯，拉麵店家爆氣。（圖／翻攝X「@ren_yokohama9」）



記者張靖榕／綜合報導

日本千葉縣習志野市一間拉麵店，近日因幾次遇到客人用餐完「白飯剩一堆」，讓店家氣得在社群媒體怒譙「去死」，甚至還稱這種客人是「垃圾」，別再來了。爆氣推文吸引大量關注，網友也紛紛議論表達意見。

「橫濱家系拉麵蓮」京成大久保店2日在X（前身推特）發布一則推文，表示「不想一早就動怒」，附上的圖片顯示客人拉麵都吃完了，唯獨白飯剩下超過半碗。沒幾天又遇到客人留下大量剩飯，於是店家5日再度發推，這次整個理智線斷掉。

▲不少客人吃完拉麵後就剩下一堆白飯。（圖／翻攝X「@ren_yokohama9」）



「請你去死吧」，店家PO出的照片中，碗裡白飯相當完整，一旁還有蔬菜，放在出餐口簡直像剛煮好準備出餐的配餐。店家怒罵該位客人是「垃圾」，要這種客人就別再來了。

結果推文在平台上吸引大量關注，網友紛紛按讚留言，大部分人都認為店家反應太過激動，客人可能有很多種原因導致剩下白飯，「雖然這麼說可能有點無禮，但拉麵的配飯和小菜不是本來就很乏味嗎？如果你真的這麼在意有人留下剩飯，為什麼不重新考慮你的煮法呢」、「你確定你的飯是合客人胃口的嗎」、「每個人都有點太多卻發現自己吃不下的時候，也有可能白飯的口感不是他們喜歡的，因為這樣就叫人去死是有點太過了。」

▲不少網友表示即便能理解店家心情，店家的反應也太過激烈了。（圖／翻攝X「@ren_yokohama9」）



部分網友也表示，浪費食物實在無法容忍，但多數人還是認為，即便不喜歡看到食物被浪費，店家也不至於要在網路上叫人去死。事實上，店家在推文爆紅後火速刪掉了文章，看在網友眼裡也認為，一開始就不該爆氣發文，之後更不應該刪文，這只會減損店家的聲譽而已。

店家也道歉表示看到客人這樣實在讓他氣得無法控制，認為客人若真的有什麼原因導致吃不下，至少可以跟店家說，但絕大多數客人講都沒講就跑掉了，讓店家感到很失望。