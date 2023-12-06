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美國YouTuber自導自演「墜機逃生」賺流量！　遭判入獄6個月

▲▼美國29歲YouTuber雅各（Trevor Jacob）形容自己是經驗豐富的機長及跳傘玩家， 。（圖／翻攝自YouTube／TrevorJacob）

▲美國30歲YouTuber雅各形容自己是經驗豐富的機長及跳傘玩家 。（圖／翻攝自YouTube／TrevorJacob）

記者張方瑀／綜合報導

美國30歲YouTuber雅各（Trevor Jacob）為了提高流量，竟自導自演一場飛機墜毀事故，吸引超過400萬人次收看，而真相曝光後被判坐牢6個月。

根據BBC報導，雅各2021年11月24日在一架單引擎小飛機上安裝多個鏡頭，自己也穿戴降落傘、攝影機及自拍棒，獨自從加州南部隆波克機場（Lompoc Airport）前往馬麥斯湖（Mammoth Lakes），卻在起飛約35分鐘後跳傘逃生。

墜機2天後，雅各向國家運輸安全委員會（NTSB）和美國聯邦航空總署（FAA）通報此案，他宣稱飛機突然失去動力，而自己不清楚墜機地點在哪裡。

▲▼美國29歲YouTuber雅各（Trevor Jacob）形容自己是經驗豐富的機長及跳傘玩家， 。（圖／翻攝自YouTube／TrevorJacob）

▲▼雅各自導自演墜機遭判刑6個月 。（圖／翻攝自YouTube／TrevorJacob）

▲▼美國29歲YouTuber雅各（Trevor Jacob）形容自己是經驗豐富的機長及跳傘玩家， 。（圖／翻攝自YouTube／TrevorJacob）

同年12月23日，雅各把事件過程上傳至YouTube，標題名為「我撞壞了我的飛機」，根據鏡頭畫面，小飛機墜入下方的加州洛斯帕德里斯國家森林（Los Padres National Forest），他則在安全著陸後徒步尋找飛機殘骸，看起來沮喪、無助又迷惘。

結果加州中央區（Central District of California）的聯邦檢察官辦公室指出，儘管雅各聲稱不知墜毀地點在哪裡，但他和朋友在同年12月與友人用直升機把殘骸吊到聖塔芭芭拉郡（Santa Barbara）一處機棚，拆毀零件並丟棄在隆波克市機場（Lompoc City Airport）及周圍垃圾桶。

美國聯邦航空總署於2022年4月吊銷雅各的飛行員執照。雅各則在認罪協商中，同意對一項意圖妨礙聯邦調查的破壞、隱瞞罪名認罪，並稱拍攝這段影片是作為業配產品贊助企劃的一部分。

加州聯邦檢察官5日表示，雅各的犯罪原因可能是為了替自己吸引社群和新聞媒體的目光，藉此獲得經濟利益，「然而這種膽大妄為的行為是無法容忍的。」

※危險動作　請勿模仿

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