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藍綠白6位正副總統財產一次看！　趙少康摘存款王、賴清德登保險王

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

中選會5日公布三組正、副總統參選人的財產申報表。其中，「存款王」是國民黨副總統參選人趙少康，現金存款高達7973萬9572元；而「負債王」同樣也是趙少康，身背4710萬房屋貸款；至於「保險王」則是民進黨總統參選人賴清德，共計13筆，全為儲蓄型保險。

首先，國民黨總統參選人侯友宜的財產申報部分， 現金（指新台幣、外幣之現金或旅行支票）申報總金額為零；存款（指新台幣、外幣之存款）為3958萬1297元，總申報筆數15筆；股票總價額申報數為零；任美鈴則有1筆國泰世華債券，總價額為4,038,427元；基金受益憑證為零；珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產為零。

不動產部分，有2筆土地，分別是台北市中正區南海段一小段，所有權人為妻子任美鈴，嘉義鄉六腳鄉下雙溪段兩溪小段，所有權人為侯友宜；另有3筆建物（房屋及不動產），分別是台北市中正區南海段一小段（自用房屋）、新北市新莊區（未登記建物），所有權人皆為任美鈴，嘉義縣朴子市（未登記建物），所有權人為侯友宜；兩人皆無船舶、汽車（含大型重型機器腳踏車）、航空器。

侯友宜共有1筆新光人壽新百齡終身壽險，任美鈴則有國泰人壽珍鑫福終身壽險、添采終身壽險；無虛擬資產、債權、債務、事業投資。另外，信託財產部分，侯友宜無銀行存款，固定資產有3筆土地總計3,251,945元；任美鈴銀行存款為13,950元，有6筆土地總計41,395,734元。

國民黨副總統參選人趙少康的部分，2018年10月透過買賣取得，在台北市大安區通化街六小段的兩筆地號，以及在2011年10月買賣取得，在新北市金山區的一筆地號；都登記在其妻子梁蕾名下。

為了大安區房產，趙少康妻子梁蕾名下背負4710萬元房屋貸款。此外，趙與妻子共申報10筆存款，總金額7973萬9572元。

投資方面，趙少康與妻子共申報17筆股票，趙自己名下為愛說話公司279999股、大聲公公司279999股票；其妻子名下則有，國巨1095股、英業達11031股、聯電735股、中鋼10632股、台塑8046股、統一5687股、東元368股、台玻455股、中石化1500股、台積電3000股、大面子公司219999股、包中公司219999股、飛碟公司499500股、翠盈公司3500股、兩大公司1449997股。

以股票的票面價額，翠盈公司每股1千元、其餘公司每股10元計算，上述17筆股票總價額共3342萬420元。除此之外，並沒有登記車輛。

▼台灣總統大選，國民黨總統與副總統參選人侯友宜、趙少康。（圖／路透）

▲▼台灣總統大選，侯友宜、趙少康。（圖／路透）

在民進黨總統參選人賴清德方面，他與妻子吳玫如登記存款約215萬5233元新台幣、名下不動產有1筆土地、1筆建物，值得注意的是，位於台南市安平區金城段的土地，是於110年3月24日取得，取得的價額為2442萬元，而同一地段的建物價格則為833萬元。至於動產部分，有一輛TOYOTA Camry休旅車，購買已超過五年。

此外，保險部分有13筆，全數為儲蓄型保險，且全都登記在吳玫如名下，例如南山金鑽久久利率變動型增額終身壽險、安達人壽美滿得利美元利率變動型增額終身壽險、美鑫外幣利率變動型終身壽險等；股票、債券、珠寶、虛擬資產等皆為0元。至於債務部分，房屋貸款1386萬941元，登記在賴清德名下。

民進黨副總統參選人蕭美琴的部分，存款共申報14筆存款，其中有5筆為美金存款，總計為1547萬3822元；在基金受益憑證方面，共有273萬4944元，保險共5筆、4筆是儲蓄型保單，另有債務169萬2635元。

蕭美琴名下有取得超過5年、位在新北市永和區的土地，在同路段申報共7筆建物，並有2台汽車，其中一台為車齡超過5年國產車，另一台屬於國外財產（約台幣103萬400元）。另在信託財產方面，蕭美琴有2萬9378元的活期存款及花蓮的1筆土地、3筆同地段建物，總計為195萬9296元。

▲賴清德、蕭美琴前往中選會完成正副總統登記。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨總統、副總統參選人賴清德、蕭美琴，前往中選會完成登記。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨總統參選人柯文哲方面，不動產部分，柯名下僅有一筆建物，新竹市房產，應為柯家祖厝；其餘，在台北市信義路的建物共3筆，全部都在妻子陳佩琪的名下。另外，陳佩琪名下還有2筆透過繼承取得、位於澎湖縣的建物，應為陳佩琪娘家。

活期存款部份，柯文哲、陳佩琪合共有2464萬4212元。柯文哲名下存款有930萬2843元，其餘的1534萬1369元為陳佩琪名下。

另外，基金受益憑證部分，總計95萬4063元，柯文哲名下有一筆富達全球科技基金（A股累計美元）398382.74元；陳佩琪名下則有晉達亞洲股票188423.21元、亞洲成長美元133534.576元、景順美國價值普票A股235006.15元。保險部分，柯文哲2筆、陳佩琪5筆。

而此次柯文哲特別備註一項公保給付的退休金422萬。其備註提到，此筆錢是卸任市長後最後一次申報財產時未列入的，其餘存款數額和基金淨值有變外，動產、不動產、保險筆數均不變。該筆退休金存於合作金庫商業銀行台大分行，戶名為「柯文哲」。

至於民眾黨副總統參選人吳欣盈，存款為250萬1687元，並有11筆股票，包括新光金1349股、永豐金59股、中保科技576股、大台北區瓦斯585股、台新金241股、台灣新光實業8千股、亞絃睿飾品40萬股、盈盈投資307萬股、東盈投資3.85萬股、如盈事業14萬9999股，而盈盈投資、東盈投資等是在吳欣盈幼年時所成立；保險部分，吳欣盈共申報2筆，一是儲蓄型，一是投資型，保險公司都為新光人壽。

不動產方面，吳欣盈於民國91年8月30日因贈與獲得位在貢寮的1萬4854平方公尺土地，倫敦則有房產，面積為1060平方公尺，為2013年時購入。另外，吳欣盈背了992萬3292元債務，共2筆，一是信用貸款，債權人為聯邦商業銀行，二是保單借款，債權人為新光人壽。

▲民眾黨總統、副總統候選人柯文哲、吳欣盈登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統、副總統候選人柯文哲、吳欣盈登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

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