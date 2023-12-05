侯康配高雄首面巨型看板來了　支持者贊助拼曝光：人民有好康！

▲侯康配高雄首面巨型看板上架。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，高雄首面大型看板今正式上架，該面看板佇立於中山與五福路口，人來人往的新崛江商圈車流量龐大、站在中山路往小港方向看，一眼望去遠遠就能看見兩個人的巨型看板，相當吸睛。

該塊看板本來由郭台銘承租懸掛總統連署廣告，郭台銘宣佈不登記後廣告悄悄撤下，令外界相當好奇將由誰掛上，答案揭曉，接棒的正是國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。

國民黨高雄市黨部表示，特別感謝熱心的支持者贊助這一面大型看板，讓高雄更多市民朋友認識侯康配，也展現侯康要為人民拚好康的決心！

▲支持者熱情贊助侯康配，「拚台灣有好康」。（圖／記者賴文萱翻攝）

市黨部指出，總統登記那段時間，令許多基層支持者相當焦慮也擔憂，最後結果雖不如意，但最後推出的侯康配更加有亮點、有戰鬥力，讓基層支持者士氣大振、軍心振奮！

市黨部進一步指出，侯康配成形後就有熱情支持者用行動力挺特別贊助這一面看板，希望讓更多高雄市民能看見侯康，大家都知道國民黨沒錢沒資源，許多看板都倚靠地方幹部及支持者贊助，才有曝光的機會，對比民進黨滿城盡是大看板，總統及院長輪番站台造勢，行政資源之便用不完。

▲侯康配高雄首面巨型看板上架，獲支持者熱情贊助爭取曝光機會。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了佇立看板爭取更多曝光外，在最後的39天裡，市黨部也會結合立委候選人持續辦理各項座談、掃街、站路口、廟口開講等活動。黨部也預告，本週四不分區立委候選人謝龍介將到林園與立委候選人陳若翠合體廟口開講，本週日最帥男神台北市長蔣萬安、最強鐵鎚副市長李四川也將南下為高雄立委候選人輔選、拉抬氣勢。

市黨部表示，未來也會有更多縣市首長或黨內戰將到高雄輔選，面對執政黨的蠻橫鴨霸，人民苦不堪言，網軍治國、弊案爭議連連，政黨不輪替台灣會不幸，國民黨全黨團結，從北到南力挺侯康配就是要為台灣、為國家、為人民拚好康！