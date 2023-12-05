　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯康配高雄首面巨型看板來了　支持者贊助拼曝光：人民有好康！

▲▼侯康配高雄首面巨型看板上架，支持者熱情贊助「拚台灣有好康」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲侯康配高雄首面巨型看板上架。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，高雄首面大型看板今正式上架，該面看板佇立於中山與五福路口，人來人往的新崛江商圈車流量龐大、站在中山路往小港方向看，一眼望去遠遠就能看見兩個人的巨型看板，相當吸睛。

該塊看板本來由郭台銘承租懸掛總統連署廣告，郭台銘宣佈不登記後廣告悄悄撤下，令外界相當好奇將由誰掛上，答案揭曉，接棒的正是國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。

國民黨高雄市黨部表示，特別感謝熱心的支持者贊助這一面大型看板，讓高雄更多市民朋友認識侯康配，也展現侯康要為人民拚好康的決心！

▲▼侯康配高雄首面巨型看板上架，支持者熱情贊助「拚台灣有好康」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲支持者熱情贊助侯康配，「拚台灣有好康」。（圖／記者賴文萱翻攝）

市黨部指出，總統登記那段時間，令許多基層支持者相當焦慮也擔憂，最後結果雖不如意，但最後推出的侯康配更加有亮點、有戰鬥力，讓基層支持者士氣大振、軍心振奮！

市黨部進一步指出，侯康配成形後就有熱情支持者用行動力挺特別贊助這一面看板，希望讓更多高雄市民能看見侯康，大家都知道國民黨沒錢沒資源，許多看板都倚靠地方幹部及支持者贊助，才有曝光的機會，對比民進黨滿城盡是大看板，總統及院長輪番站台造勢，行政資源之便用不完。

▲▼侯康配高雄首面巨型看板上架，支持者熱情贊助「拚台灣有好康」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲侯康配高雄首面巨型看板上架，獲支持者熱情贊助爭取曝光機會。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了佇立看板爭取更多曝光外，在最後的39天裡，市黨部也會結合立委候選人持續辦理各項座談、掃街、站路口、廟口開講等活動。黨部也預告，本週四不分區立委候選人謝龍介將到林園與立委候選人陳若翠合體廟口開講，本週日最帥男神台北市長蔣萬安、最強鐵鎚副市長李四川也將南下為高雄立委候選人輔選、拉抬氣勢。

市黨部表示，未來也會有更多縣市首長或黨內戰將到高雄輔選，面對執政黨的蠻橫鴨霸，人民苦不堪言，網軍治國、弊案爭議連連，政黨不輪替台灣會不幸，國民黨全黨團結，從北到南力挺侯康配就是要為台灣、為國家、為人民拚好康！

ET快訊
神鬼女特助演很大！　A走老闆1500萬
快訊／廖健富掃中華隊首轟　3比0領先巴勒斯坦
藍綠白6位正副總統財產一次看！趙少康摘存款王、賴清德登保險王
徐若熙太厲害！　巴勒斯坦教頭傳影片給美職球探
快訊／柯文哲財產申報曝光！存款逾2464萬　台大退休金422
快訊／下班注意！國3「4車連環撞」　車流回堵5公里
快訊／侯友宜財產申報曝光！存款近4千萬
快訊／吳欣盈存款250萬「股票3600萬」　還擁800萬藍寶
遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！網湧入打氣
快訊／蕭美琴財產申報曝光　存款1547萬
快訊／趙少康驚人身價曝光！存款近8千萬　17筆股票總價破3千

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白君悅會前已敲定副手備案？　吳欣盈、趙少康財產申報日卸端倪

被指接受招待「赴陸被洗腦」　鄉長喊冤：行銷農產全程自費

施明德傳「肝癌命危」住加護病房！游盈隆曬合照：應可脫離險境

藍綠白6位正副總統財產一次看！　趙少康摘存款王、賴清德登保險王

快訊／柯文哲財產申報曝光！存款逾2464萬　台大退休金422萬

侯友宜財產申報曝光！存款近4千萬　與妻子共持有2筆土地、3建物

吳欣盈存款250萬、股票3600萬　還擁800萬藍寶石

快訊／蕭美琴財產申報曝光　存款1547萬、無股票

快訊／存款近8千萬！趙少康驚人身價曝光　17筆股票總價破3千萬

賴清德財產曝光！存款215萬　無股票、珠寶、儲蓄型保險共13筆

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

女兒半夜醒來想爬上床　天兵爸媽誤認阿飄狂尖叫

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

藍白君悅會前已敲定副手備案？　吳欣盈、趙少康財產申報日卸端倪

被指接受招待「赴陸被洗腦」　鄉長喊冤：行銷農產全程自費

施明德傳「肝癌命危」住加護病房！游盈隆曬合照：應可脫離險境

藍綠白6位正副總統財產一次看！　趙少康摘存款王、賴清德登保險王

快訊／柯文哲財產申報曝光！存款逾2464萬　台大退休金422萬

侯友宜財產申報曝光！存款近4千萬　與妻子共持有2筆土地、3建物

吳欣盈存款250萬、股票3600萬　還擁800萬藍寶石

快訊／蕭美琴財產申報曝光　存款1547萬、無股票

快訊／存款近8千萬！趙少康驚人身價曝光　17筆股票總價破3千萬

賴清德財產曝光！存款215萬　無股票、珠寶、儲蓄型保險共13筆

藍白君悅會前已敲定副手備案？　吳欣盈、趙少康財產申報日卸端倪

靠「三國」打響名號　遊戲大廠砸5.38億買古亭商辦

機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

被指接受招待「赴陸被洗腦」　鄉長喊冤：行銷農產全程自費

施明德傳「肝癌命危」住加護病房！游盈隆曬合照：應可脫離險境

「黏人萌貓」愛趴腿上睡覺　貼心牠們繞過「凸凸一塊」原因溫暖

不斷更新／廖健富掃中華隊首轟　3比0領先巴勒斯坦

藍綠白6位正副總統財產一次看！　趙少康摘存款王、賴清德登保險王

台7線北橫41.8K坍方雙向中斷　復興工務段搶修...4小時通車

卡蒂B夫婦互退追蹤疑再陷婚姻危機　IG發文：我厭倦了

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

政治熱門新聞

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

民進黨開除劉櫂豪等7名違紀參選者

美麗島民調／賴蕭配37.8％領先　柯盈配「鐵票」僅9.3％

即／82歲施明德住加護病房　陳文茜：生命垂危

快訊／中選會：查無候選人有外國國籍、回復國籍

快訊／賴清德老家違建是事實！　新北市府籲勿為選舉混淆視聽

快訊／存款近8千萬！趙少康驚人身價曝光　17筆股票總價破3千萬

黨部主委酒駕　民進黨送中評會

快訊／蕭美琴財產申報曝光　存款1547萬、無股票

吳欣盈存款250萬、股票3600萬　還擁800萬藍寶石

賴清德財產曝光！存款215萬　無股票、珠寶、儲蓄型保險共13筆

嘉市議會通過推動設立性專區　黃敏惠：民意為重

侯友宜財產申報曝光！存款近4千萬　與妻子共有2筆土地、3建物

快訊／柯文哲財產申報曝光！存款逾2464萬

更多熱門

相關新聞

非核家園與國際趨勢背道而馳！　侯友宜：錯誤政策禍國殃民

非核家園與國際趨勢背道而馳！　侯友宜：錯誤政策禍國殃民

針對聯合國氣候峰會（COP28）聲明，為了達到「淨零碳排」，2050年全球核電產能要提升為2020年的3倍，並且獲得美日等國支持，國民黨總統參選人侯友宜今（5）日受訪強調，「錯誤的政策不但比貪污更嚴重，還會禍國殃民！」，他批評賴清德的非核家園，不但跳票，更是跟國際當前「以核減煤」的趨勢，完全背道而馳，看不到具體的能源政策，只是不斷髮夾彎，不但讓台灣人民的健康受到傷害，更嚴重衝擊台灣的經濟產業競爭力，是在害台灣。

快訊／中選會：查無候選人有外國國籍、回復國籍

快訊／中選會：查無候選人有外國國籍、回復國籍

估總統得票比「賴45%、侯35%、柯20%」　姚立明：柯文哲注定第三

估總統得票比「賴45%、侯35%、柯20%」　姚立明：柯文哲注定第三

侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　王婉諭：別為選舉傷害病友

侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　王婉諭：別為選舉傷害病友

藍白合涉搓湯圓列被告！　侯友宜：用司法手段浪費司法資源

藍白合涉搓湯圓列被告！　侯友宜：用司法手段浪費司法資源

關鍵字：

侯康配2024總統大選2024侯友宜2024賴清德2024柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

同學虧女友一股媽媽味！他刪光合照　3個月後哭了

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

苑裡手搖店換店長　1.2萬人見「員工照」讚爆

特斯拉Cybertruck飛踹實測

快訊／星光電競大賞發文致歉

2銀行限縮「轉帳功能」！明年1月1日生效

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面