非核家園與國際趨勢背道而馳！　侯友宜：錯誤政策禍國殃民

記者崔至雲／台北報導

針對聯合國氣候峰會（COP28）聲明，為了達到「淨零碳排」，2050年全球核電產能要提升為2020年的3倍，並且獲得美日等國支持，國民黨總統參選人侯友宜今（5）日受訪強調，「錯誤的政策不但比貪污更嚴重，還會禍國殃民！」，他批評賴清德的非核家園，不但跳票，更是跟國際當前「以核減煤」的趨勢，完全背道而馳，看不到具體的能源政策，只是不斷髮夾彎，不但讓台灣人民的健康受到傷害，更嚴重衝擊台灣的經濟產業競爭力，是在害台灣。

▲侯友宜里長侯援會 。（圖／記者許靖騏攝）



侯友宜表示，賴清德說「光電會引發熱島效應，是為了政治利益在對光電貼標籤」，這顯示了，賴清德不但離人民太遠了，更是對民眾的痛苦無感，如果賴清德有到七股，就會知道綠電不但對台南鄉親的生活環境造成衝擊，更對生態造成嚴重破壞。

侯友宜表示，他參選後，多次到訪台南，每到台南一次，就有民眾反映，住家距離光電板只有幾十公尺，就像一個太陽，變兩個太陽，熱到無法居住；也有年輕人陳情，光電板破壞良田、漁塭，魚都不能養了，更嚴重的是，這還牽涉到許多弊案，不然怎麼會引發學甲88槍？這都是台南鄉親眾所皆知的事，就只有賴清德不知道，我們不反對綠電，但堅決反對，綠電對人民造成危害。

針對賴清德說，開放十萬印度移工是假消息，侯友宜反批，賴清德陣營謊稱開放千萬陸生來台就業，這才是真正的說謊造謠，他已經說得很清楚，大陸人士來台，一切依照現行法規規定，不會有調整，反觀對於開放印度勞工來台一事，勞動部自己都證實，要跟印度簽屬MOU，10萬名移工也是引述國際媒體《彭博社》的報導，這才是事實。

至於賴清德說國民黨斷章取義葛來儀的發言，侯友宜重申，確保台海穩定和平，是國際友人最關心的重要議題，賴清德支持台獨，讓全世界及人民感到非常恐慌，這是不爭的事實，但只要到了選舉，說法就騙來騙去、轉來轉去，賴清德必須要站出來，好好把人民的疑慮說清楚：你自稱務實的台獨工作者，到底會不會引發戰爭？

而對於賴清德說中國企圖扶植親中政權，侯友宜也回應，民進黨看來，應該是選到沒招了，連自己這種一輩子顧台灣的「台灣土雞」也要抹紅，現在還企圖用政治黑手介入選舉，實在沒有必要。當初政黨協商，兩黨間的合作，即沒有期約，更不可能涉及賄選，或是不當利益，採用司法手段，完全是浪費司法資源、誤導視聽。

