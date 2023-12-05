估總統得票比「賴45%、侯35%、柯20%」　姚立明：柯文哲已經注定第三

▲《POP撞新聞》 主持人黃暐瀚專訪賴清德競選總部主委姚立明。（圖／POP撞新聞提供）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明5日接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪，針對明年總統選情如何評估，姚立明預估得票比為賴清德45%、國民黨總統參選人侯友宜35%、民眾黨總統參選人柯文哲20%；至於賴清德先前說過要找他「打敗柯文哲」，他笑回，「我們現在根本不用去打敗柯文哲，已經注定第三，不會贏了。」

黃暐瀚表示，他一開口就問姚立明，「您要怎麼打敗柯文哲？」姚立明則笑回，「我們現在根本不用去打敗柯文哲，已經注定第三，不會贏了。」

黃暐瀚指出，2014年姚立明擔任柯文哲的台北市長競選總幹事，長期的相處，讓姚立明對柯文哲的個性有極深的認識，原本是一起打贏勝仗的夥伴，後來卻因為各種差異，越走越遠。

黃暐瀚提到，姚立明今天也不諱言透露，他的夫人楊芳玲，同時也是前台北市法務局長，因為拒絕核銷柯文哲的「私人訴訟費」，因而交惡，柯文哲居然找議員回過頭批評自己的局長，茲事體大，他再次確認姚立明是否真有此事，姚立明表示「千真萬確」。

關於姚立明與賴清德的交情，黃暐瀚解釋，四年前蔡賴初選，姚立明選擇支持賴清德，他雖是蔡英文基金會的董事，但由於一開始前高雄市長韓國瑜聲勢太旺，遠遠領先蔡英文，姚立明選擇支持賴清德，也為兩人結下了今天合作的緣分。

針對明年大選的選情預估，姚立明認為得票比為賴清德45%、侯友宜35%、柯文哲20%，「只要柯文哲鎖死20％，賴清德幾乎已經穩贏」，但他不以此為滿足，身為主任委員，賴蕭總部的目標是拼過半，直接得票破50%，這樣才能挾過半民意，強力的執政。

黃暐瀚也問到是否會擔心「和平與戰爭」的議題發酵，姚立明表示，未來39天，這不會是選戰重點，內政才是主軸，賴清德歷練完整，遠勝另外兩位候選人，他對勝選很有信心。