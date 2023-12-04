侯友宜曝光患者長相姓名　卓冠廷：違反《精神衛生法》

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康今（4）舉辦記者會，回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，當時侯判斷暫停攻堅、保護人質，趙則上公車與嫌犯對話，最終化解該場危機。不過，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷批評，直接曝光精神病患者長相姓名，不知道自己違反《精神衛生法》嗎？新北市衛生局是不是該開罰了？

卓冠廷表示，侯友宜和趙少康早上開了一場記者會，美其名「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」，實則是為了替侯友宜和趙少康歌功頌德，趙少康在記者會中說了狹持公車的思覺失調症患者曾做過的職業，說患者「很可憐」、「活在恐怖當中」，這些都是社會一直想要避免的歧視，整場記者會其實聽得自己滿頭大汗，因為侯、趙一直在踩歧視精神病患者的紅線。

卓冠廷表示，沒想到，下午4點50分，侯友宜的臉書放上了一整段當年的新聞影片，其中曝光當年患者的長相2次，旁白曝光名字3次，簡直匪夷所思，「再冷也不能拿別人的血來暖自己」」這是甄嬛傳中的名句，侯友宜跟趙少康身為2024年的總統參選人，不僅沒有意識到重提25年前刑事案件，又將對思覺失調症患者們造成傷害，透過記者會報導和臉書的渲染，侯友宜的臉書影片，更將獲判無罪多年的患者長相跟名字揭露。

卓冠廷批評，《精神衛生法》1990年就頒布，為了保護患者，2007年7月第二次修訂，其中第23條規定「傳播媒體之報導，不得使用與精神疾病有關之歧視性稱呼或描述」；現行版本中，第37條至第39條，都為了保護病患減少媒體報導造成的歧視，做了更詳細的規範。

卓冠廷說明，多家新聞媒體的新聞倫理規範中，更將報導精神病患、身心障礙者新聞做了特別約束，「不得出現足以辨識被害人身份的資訊和圖片」、「避免對身心障礙者污名化以及突顯負面刻板印象」，因此，他鄭重呼籲侯友宜和趙少康：第一，將臉書影片下架，第二，向社會及當年患者及家人道歉，第三，請好好詳讀《精神衛生法》，並且了解媒體的新聞倫理規範，這種侵害精神疾病患者人權的行為請不要再犯了。