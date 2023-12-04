蕭美琴：趙少康心中充滿仇恨　好像沒有挑起對立不行

▲蕭美琴接受專訪時，評論兩位對手趙少康、吳欣盈。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

對於國民黨與民眾黨副總統參選人趙少康與吳欣盈，民進黨副總統參選人蕭美琴近日接受政論節目「鄭知道了」專訪，她表示，趙少康「心中充滿仇恨」，雖然比自己還會掌握流量，但備位元首要爭取的不是流量，而是國家的穩定；而吳欣盈受過非常好的教育，對國際事務也很熱衷，但聽聞吳3小時前才被通知當副手，她非常震驚。

「鄭知道了」專訪蕭美琴的完整節目今天晚間播出，主持人鄭弘儀詢問蕭美琴對趙少康的看法，她說，趙口才很好，「但是我覺得他好像是每天在罵人」，好像沒有挑起一些衝突對立不行，而自己的風格跟趙很不一樣，「感覺他（趙少康）的心中充滿著仇恨」，但台灣人都很善良，希望有更大的包容、團結力道。

蕭美琴說，當然趙少康口才也很好，他也算是在政壇上翻滾多年的前輩，可能他對流量的掌握比自己還強了一些，但是，要參選備位元首要爭取的不是流量，而是國家的穩定及台灣人的團結。

蕭美琴說，「你看他（趙少康）每天的發言，包含在對民進黨各種批判的用詞，這個好像數十年來，甚至是這個民進黨上台，中華民國會消失等等的，幾十年來也都是同樣的論述」。

對於吳欣盈，蕭美琴評論，其實她見過吳欣盈兩次，對吳的印象其實不差，吳也受過非常好的教育，對國際事務很熱衷，但畢竟從政的時間短一點，可能在決定參選前，還不知道可能會面對的壓力會有多大。