中正大學企管系在職碩士班　12／12起免筆試招生報名中

▲中正大學企管系在職碩士班12/12起至明年1/8日/免筆試招生報名中 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

ChatGPT問世，掀起一波AI大戰。AI透過語言模型進行的資料學習，進行大數據分析、修正與應用，從數億萬筆資料裡擷取需要的內容，除了聊天，還能創作文章、企劃、圖片與影像等，在知識和科技的展現上產生劃時代的變革。

▲中正大學企管系在職碩士班執行長鄭祥麟教授 。（圖／中正大學提供）

中正大學企管系在職碩士班執行長鄭祥麟教授指出，世界經濟論壇預測，AI會淘汰近7500萬份工作，但也將創造1.33億個新職位，該如何在職場上與AI共存呢？如何培養掌握AI，讓自己成為跨時代領導者呢? 鄭執行長指出，有三大能力是AI職場時代必備的：第一是決策能力，有價值的人類決策，AI難以將『決策』寫成程式讓機器執行，決策能力變得更加重要。第二是創意能力，人工智慧需要「目標」才有辦法進行優化，它跟科學家、小說家、藝術家不同，人工智慧並不具備「發明」的能力。第三是同理能力，人工智慧並不具備同理與同情的特質。就算AI可以做得到，也沒有很少希望從聊天機器人口中得知自己得了重病，或聘請機器人來照顧親愛的父母或孩子。

屆滿32週年中正大學企管系，因應這波科技趨勢，將AI無法取代的能力『策略能力』、『創意能力』、與『同理能力』設計在在職碩士班的課程設計中，包括策略決策、數位行銷、創意管理、大數據資管、團隊發展等，同學可自由選修，老師也非常重視學員的個案參與討論、策略趨勢分析、決策思維建立，來培養自己的問題解決思考模式。中正企管在職碩士班一共分兩組招生，全方位領導組定位為企管EMBA模組，適合中高階主管報考，管理精煉組則提供給三年至十年年資的基層主管及人員報考。

鄭祥麟教授進一步指出，由於台灣的產業已經結構化成熟化，導致既有的策略經營思維重視成本效率而非創新效能的提升，但面對下一個世代新經營環境的巨變，領導者必須發展出出跟過去完全不同的經營思維才能找出新的解決之道。

全方位領導組就是特別設計給十年以上的企業高階主管與公司老闆來進修，其課程模組就是用來幫助企業中高層主管建立自己的經營思維決策模式，透過有系統的哈佛個案教學、知名企業主管親自分享及多元完整企管課程的互動式授課，讓學員都能發展出來領導下一個新世代的創新策略思維。

未來的產業變遷與重組之下，企業高階主管也需多了解多元及斜槓的知識範圍，而不該局限於自己產業中的既有小圈圈，中正企管碩專班提供紅塵學與海外移地參訪等課程，其目的就是透過帶領學員接觸多元社會人文及具備國際視野的活動，開拓中高階主管的決策眼界。

中正企管碩專班，全國少數集中於禮拜六一天上課的在職碩士班，並提供學員實體加線上的修課方式，方便學員能夠在兼顧工作之餘，有空能完成碩士學位進修。

中正企管碩專班乃是獲得全球頂尖商管教育品質監督組織AACSB所認證通過的碩士學位，其教學品質媲美哈佛、劍橋等世界名校。



中正大學企管系在職碩士班12月12日起至明年1月8日免筆試招生報名中，鄭祥麟執行長呼籲有需要在AI新世代中脫穎而出的在職人士，應該把握這一個向上提升自己職涯的機會。詳細報考及招生資訊可以上網搜尋：「中正企管碩專班」臉書粉專，有更完整的資訊。