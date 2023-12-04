　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

中正大學企管系在職碩士班　12／12起免筆試招生報名中

▲▼ 掌握AI、跨越趨勢 中正大學企管系在職碩士班12/12起至明年1/8日/免筆試招生報名中 。（圖／中正大學提供）

▲中正大學企管系在職碩士班12/12起至明年1/8日/免筆試招生報名中 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

ChatGPT問世，掀起一波AI大戰。AI透過語言模型進行的資料學習，進行大數據分析、修正與應用，從數億萬筆資料裡擷取需要的內容，除了聊天，還能創作文章、企劃、圖片與影像等，在知識和科技的展現上產生劃時代的變革。

▲▼ 掌握AI、跨越趨勢 中正大學企管系在職碩士班12/12起至明年1/8日/免筆試招生報名中 。（圖／中正大學提供）

▲中正大學企管系在職碩士班執行長鄭祥麟教授 。（圖／中正大學提供）

中正大學企管系在職碩士班執行長鄭祥麟教授指出，世界經濟論壇預測，AI會淘汰近7500萬份工作，但也將創造1.33億個新職位，該如何在職場上與AI共存呢？如何培養掌握AI，讓自己成為跨時代領導者呢? 鄭執行長指出，有三大能力是AI職場時代必備的：第一是決策能力，有價值的人類決策，AI難以將『決策』寫成程式讓機器執行，決策能力變得更加重要。第二是創意能力，人工智慧需要「目標」才有辦法進行優化，它跟科學家、小說家、藝術家不同，人工智慧並不具備「發明」的能力。第三是同理能力，人工智慧並不具備同理與同情的特質。就算AI可以做得到，也沒有很少希望從聊天機器人口中得知自己得了重病，或聘請機器人來照顧親愛的父母或孩子。

▲▼ 掌握AI、跨越趨勢 中正大學企管系在職碩士班12/12起至明年1/8日/免筆試招生報名中 。（圖／中正大學提供）

屆滿32週年中正大學企管系，因應這波科技趨勢，將AI無法取代的能力『策略能力』、『創意能力』、與『同理能力』設計在在職碩士班的課程設計中，包括策略決策、數位行銷、創意管理、大數據資管、團隊發展等，同學可自由選修，老師也非常重視學員的個案參與討論、策略趨勢分析、決策思維建立，來培養自己的問題解決思考模式。中正企管在職碩士班一共分兩組招生，全方位領導組定位為企管EMBA模組，適合中高階主管報考，管理精煉組則提供給三年至十年年資的基層主管及人員報考。

鄭祥麟教授進一步指出，由於台灣的產業已經結構化成熟化，導致既有的策略經營思維重視成本效率而非創新效能的提升，但面對下一個世代新經營環境的巨變，領導者必須發展出出跟過去完全不同的經營思維才能找出新的解決之道。

▲▼ 掌握AI、跨越趨勢 中正大學企管系在職碩士班12/12起至明年1/8日/免筆試招生報名中 。（圖／中正大學提供）

全方位領導組就是特別設計給十年以上的企業高階主管與公司老闆來進修，其課程模組就是用來幫助企業中高層主管建立自己的經營思維決策模式，透過有系統的哈佛個案教學、知名企業主管親自分享及多元完整企管課程的互動式授課，讓學員都能發展出來領導下一個新世代的創新策略思維。

未來的產業變遷與重組之下，企業高階主管也需多了解多元及斜槓的知識範圍，而不該局限於自己產業中的既有小圈圈，中正企管碩專班提供紅塵學與海外移地參訪等課程，其目的就是透過帶領學員接觸多元社會人文及具備國際視野的活動，開拓中高階主管的決策眼界。

中正企管碩專班，全國少數集中於禮拜六一天上課的在職碩士班，並提供學員實體加線上的修課方式，方便學員能夠在兼顧工作之餘，有空能完成碩士學位進修。

中正企管碩專班乃是獲得全球頂尖商管教育品質監督組織AACSB所認證通過的碩士學位，其教學品質媲美哈佛、劍橋等世界名校。


中正大學企管系在職碩士班12月12日起至明年1月8日免筆試招生報名中，鄭祥麟執行長呼籲有需要在AI新世代中脫穎而出的在職人士，應該把握這一個向上提升自己職涯的機會。詳細報考及招生資訊可以上網搜尋：「中正企管碩專班」臉書粉專，有更完整的資訊。

 
ET快訊
魔芋爽「2添加物」讓人上癮　營養師示警：兒童少吃
燈光比東京巨蛋暗　日本監督點出台北大巨蛋缺點
快訊／FTISLAND崔敏煥離婚　妻子證實：走各自的路
留美女碩士偕男友鐵鎚殺父！曾留美7年有逃亡之虞　延押2個月
快訊／下班注意！國1北上事故　占用所有車道
快訊／宜蘭縣警局遭搜索！　2警被帶走
台61死亡車禍　瞬間畫面曝！家人悲痛領回遺體
陳耀訓蛋黃酥明開搶！　官方提醒6事項

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

緩解鼻塞良藥竟成安毒原料　南投縣加強稽查麻黃素製劑流通管理

嘉義縣精準運動計畫成果發表　落實在地老化

總統盃拳擊錦標賽衛冕成功　內埔農工重炮手徐澔2年奪3金

呈現各種樣態的母女關係　《桃園母女圖鑑》12／9馬祖新村首演

中正大學企管系在職碩士班　12／12起免筆試招生報名中

嘉義市國際管樂節7場次國外團隊門票　12／1兩廳院開賣

桃園加強管制烏賊車　內壢空氣品質維護區明年元旦上路

AI時代公務員必上的5堂課　智慧桃園學院開跑

音樂會串聯毛小孩領養　蔡宗豪揪你一起來招「柴」進寶！

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

緩解鼻塞良藥竟成安毒原料　南投縣加強稽查麻黃素製劑流通管理

嘉義縣精準運動計畫成果發表　落實在地老化

總統盃拳擊錦標賽衛冕成功　內埔農工重炮手徐澔2年奪3金

呈現各種樣態的母女關係　《桃園母女圖鑑》12／9馬祖新村首演

中正大學企管系在職碩士班　12／12起免筆試招生報名中

嘉義市國際管樂節7場次國外團隊門票　12／1兩廳院開賣

桃園加強管制烏賊車　內壢空氣品質維護區明年元旦上路

AI時代公務員必上的5堂課　智慧桃園學院開跑

音樂會串聯毛小孩領養　蔡宗豪揪你一起來招「柴」進寶！

萬老師到！黃捷穿制服神還原「麻辣鮮師」　六合夜市合體掃街

Bic Camera購物攻略！必買「藥妝、零食」一次看　還有激省17%優惠

開放2.5萬人？議員盼亞錦賽大巨蛋加開席次　蔣萬安允諾找遠雄溝通

日本監督讚中華隊投手實力佳　社會人年輕組放眼3年後亞運

全美現有房屋銷售量創23年新低！　比2008年還慘

宮廟開光雞裝上天師手臂　「手持木劍當道長」氣勢100分笑翻千人

大支揭2專輯「隔了9年原因」：沒有熱情撐不過來

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

美國前大使疑當共產黨間諜被捕！　美聯社爆：為古巴政府工作

魔芋爽吃了停不下！營養師揭「2添加物」讓人上癮：兒童少吃

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

2023台南河樂燈區聖誕點燈

日管處辦理日月潭觀光圈成果發表會

南投玉山文化節即日起登場

王家貞力邀參加管中閔演講會

國考達人退休拾畫筆　獲亞洲傑出精英藝術節大賽冠軍

新小北商圈業者感謝南消讓火災損失降最低

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

做工行善&愛心義剪推動愛的循環力量

2023山谷燈光節　梨山谷關齊亮

2.2萬玉璽酒限量開賣　金門4千幸運兒獲入手機會

蔡宗豪揪你一起來招「柴」進寶！

屏東婦徘徊路旁　潮州警查出身分助返家

台東知本溫泉季　延長亮燈至明年2/25

更多熱門

關鍵字：

中正大學企管系在職碩士班鄭祥麟

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面