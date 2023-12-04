高鐵再增班！明年1／3起一周增開21班車　12／6起陸續開放訂票

▲高鐵規劃明年增班。（資料照／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵公司宣布自2024年1月3日起，每周再增開21班次列車（南下11班、北上10班），旅客可自12月6日凌晨零時起，依預售時程購票。

高鐵公司表示，本次增班規劃主要為加強服務平日長程區間之商務需求，針對南下的旅運需求，特別於周一增開6班列車，並於周四增開2班列車；此外，針對周末返鄉及出遊的旅客需求，本次增班也特別規劃3班南下列車（周六1班、周日2班）。

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其中，周日增加之1537車次為行駛南港-台中之區間列車，並於15：25自南港站發車，以方便周末北上短程旅客快速往返目的地。

針對北上的旅運需求，本次共增開10班次北上列車，其中每周四增開之1322車次（16:45左營站發車）特別停靠雲林、彰化等台中以南各站，以加強服務台中以南旅客前往北部；此外，周六增開之1514車次（8:04台中站發車）為行駛台中至南港之區間列車，並停靠沿途各站。

高鐵公司於今年7月及10月，二度實施「常態性增班」計畫，將每周固定班次從1016班增加至1025班次，再提升至每周1039班次，另於今年11月及12月實施為期2個月的「短期增班」計畫。