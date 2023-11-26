高鐵TGo點數將到期！99點就能換商品　咖啡、炸雞、壽司都能換

▲台灣高鐵公司提醒TGo會員，前一年度（2022年）累積的TGo點數將於今年12月31日到期。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

時序已近年底，台灣高鐵公司提醒TGo會員，前一年度（2022年）累積的TGo點數將於今年12月31日到期，會員可多加利用「點數365」平台提供的數百種優質商品，包括便利超商、星巴克、路易莎、肯德基、爭鮮等餐飲都可使用折抵，最低99點起就可兌換商品。

高鐵公司表示，「點數365」平台除了「純點兌換」商品外，同時提供「點數加價購」的選擇。會員可以用少少的點數加上優惠價格，購買各種優質商品。

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以萬國通路「可摺疊式旅行袋」為例，市價980元在「點數365」平台只要100點就可用800元優惠價格輕鬆入手，現省180元（約為市價82折）；若使用500點更只要680元，省下300元（約為市價69折）。

高鐵公司表示，會員隨時隨地都可以手機登入平台或是高鐵企業APP，扣抵點數取得商品電子票券後，再至品牌門市出示票券即可輕鬆取得商品。「點數365」平台提供數百種優質商品，包括統一與全家兩大超商、星巴克與路易莎等品牌咖啡，另有肯德基與爭鮮等知名餐飲、舊振南與Mister Donut等人氣點心以及康是美與萬國通路等人氣生活品牌等。