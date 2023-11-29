元旦3天連假！高鐵加開105班「12／1開搶」　3尖峰開「北中區間車」

▲高鐵元旦連假加開105加班車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

迎接2024年元旦3天連假，台灣高鐵宣布將加開105班加班車，另外連假3尖峰時段，台中以北每小時將有1班南港至台中區間列車，且配置8節自由座車廂，元旦連假車票將於12月1日凌晨起開賣。

2024年將至，元旦將有3天連假，高鐵宣布，12月29日至2024年1月2日規劃為期5天的元旦假期疏運，期間加開105班次列車，包括南下49班、北上56班，總計提供845班次列車的旅運服務，旅客可自12月1日凌晨零時起可以訂票。

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為避免再發生中秋台中自由座旅客塞爆情況，台灣高鐵表示，元旦疏運尖峰時段，針對台中以北區間、自由座需求較高之時段，提供每小時1班行駛南港至台中之區間列車，並配置8節自由座車廂，加強服務旅客，開行時段分別為12月29日南下15時~20時及1月1日南下13時到19時與北上12到21時，呼籲自由座旅客配合站務人員引導、分流搭乘。

另高鐵也規劃5班延後收班列車，均配置2節自由座車廂，台灣高鐵提醒，延後收班的5車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車時間，最晚至晚間00時30分抵達端點站，旅客需留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁。