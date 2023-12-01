國際旅客來台搭高鐵2人同行1人免費　加碼送「機捷+北捷票」

▲觀光署攜手高鐵推出優惠，海外旅客搭高鐵遊台灣享兩人同行一人免費。（資料圖／記者李姿慧攝）



記者李姿慧／台北報導

為鼓勵國際旅客到台灣中南部旅遊，交通部觀光署攜手高鐵推出優惠，海外旅客搭高鐵遊台灣享兩人同行一人免費，首月優惠加碼送「機捷來回票+北捷72小時票」。

台灣今年力拼國際旅客破600萬，明年要上看1200萬，回到疫情前高峰，觀光署表示，為鼓勵國際旅客前往台灣中南部旅遊，觀光署與台灣高鐵公司合作推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費優惠活動」，12月1日中午12時起全球上線。

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觀光署表示，凡持短期觀光簽證之外籍旅客，至指定通路包括KKday、klook購買高鐵單程乘車券，只要目的地為台中以南的高鐵站，包含台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營者，即可享有一次同區間第二人車票免費之優惠，活動持續至113年5月31日止。

此外，為擴大吸引國際旅客來台，推出首波加碼優惠，外籍旅客於活動首月12月1日至12月31日購買「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費」高鐵單程乘車券，憑高鐵買一送一購買憑證，可至桃園機場捷運櫃檯，免費兌換「機捷來回票+北捷72小時票」1套，讓國際旅客從北台灣玩到南台灣。

觀光署表示，期盼藉由這次促銷專案，加速吸引更多海外旅客首選台灣為旅遊目的地，深入中南部旅遊，體驗南台灣之美，帶動中南部觀光產業發展與商機。