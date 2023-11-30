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社會 社會焦點 保障人權

彰化12米超長黃網線　網友：走到路口又紅燈了...公所：專業考量

記者唐詠絮／彰化報導

永靖鄉永興路一段249巷口，是通往高鐵站聯外道路之一，路面畫設一長達12公尺長的網狀格線，昨(29)日有網友將照片po網「有沒比這個還遠的停車線」，已經有8千多人按讚討論；公所解釋，這是因為以往經常在會車時發生車禍，為了防止停等紅燈的車輛在路口卡住，才會畫設黃網線，也提醒用路人注意安全。

▲彰化永靖鄉驚現12米長黃色網狀線。（圖／民眾提供）

▲彰化永靖鄉驚現12米長黃色網狀線。（圖／民眾提供）

臉書路上觀察學院po出一張「有沒比這個還遠的停車線」的貼文，引發網友熱議，紛紛留言「誇張啦、這是要用爬的？」、「然後走到路口又變紅燈了」、「單車、機車族過不了」、「再來一張罰單」，「有火車要轉進來是嗎」，直呼「真的太長了」。

▲彰化永靖鄉驚現12米長黃色網狀線。（圖／民眾提供）

依照道路交通標誌標線號誌設置規則，網狀線用以告示車輛駕駛人禁止在設置本標線之範圍內臨時停車，防止交通阻塞。畫設標線也有限制，外圍線寬20公分，內線依行車方向成45度傾斜，線寬10公分，斜線間隔1-5公尺。

公所強調，由於此路段路面狹長，導致許多民眾會車不易，經由民眾建議下，去年畫設12公尺長的網狀線，長度是經過專業判斷與考量所設置，沒有過長問題，民眾也都能體諒，也呼籲民眾行經此路段必須配合標線號誌相關規則，以維護交通安全。

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