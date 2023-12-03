　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫性侵堂妹丟2萬想包養！傳情趣內衣照喊「想看妳穿」　下場慘了

台北地檢署外觀。（圖／報系資料照）

▲台北地檢署外觀。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

1名女子因心情低落，找已婚堂哥到家中喝酒談心，不料竟慘遭性侵。誇張的是，堂哥事後竟提議給她2萬元，打算包養女子；被害人心有不甘，隔天找堂哥理論，對方卻說「現在什麼年代了」，甚至傳送情趣內衣截圖，噁稱「想看妳穿」。全案曝光後，台北地檢署近日偵結，依強制性交罪嫌將堂哥起訴。

據了解，被害人和堂哥年約40多歲，其中男方已有家庭，堂妹則單身至今。今年間，女方因生活不如意，遂和堂哥相約在家中喝酒談心；未料堂哥竟藉著酒意對女子伸出狼爪，性侵得逞後給了2萬元，稱未來會好好照顧她，有意包養。隔天女方越想越氣，認為這樣是亂倫，於是致電堂哥質問，並要退回2萬元。

沒想到，堂哥竟辯稱「現在什麼年代了」、「沒有亂倫這個觀念了」等語，甚至傳送情趣內衣截圖給她，噁稱「想看妳穿」。堂妹心有不甘，決定將事發經過告訴父親。被害人父親得知後，氣得打電話給堂哥理論；男方認為自己遭到恐嚇，隨即到派出所備案，全案因而曝光。

檢警調查時，堂哥失口否認性侵，反控當晚是女方主動撲向他，強調自己遭到陷害。不過，檢方勘驗雙方對話紀錄，發現男方事後曾傳送上述訊息、情趣內衣照片給被害人；另被害人驗傷報告顯示，她被侵犯時因掙扎導致身上出現瘀傷，因此檢察官不採信堂哥說詞，近日偵結並依強制性交罪將其起訴。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀
弟突喊想婚…寵兒爸賣祖產送透天厝　失聯1個月「房被賤賣」真相超傻眼
總覺得身邊多個人　21歲妹滑抖音驚見「分身」…意外揭開家族黑歷史
兒放假不回家⋯母出招「回家4次」領2.4萬　獎勵再加碼：帶女友多3000

ET快訊
快訊／徐若熙投出大巨蛋第一顆好球　首打席3球就飆三振全場歡呼
福斯「3款2024年式新車」台灣開賣
快訊／謝金燕現身大巨蛋演唱創歷史！　搭「姐姐」大紅鞋造型車繞
大巨蛋選手宣誓第一人　張景淯秀流利英文
「一柱擎天」痛起床！白領男約砲中鏢無感　醫傻眼：都流鼻涕了
快訊／韓國隊打線出爐　NC恐龍潛力強打扛4番

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫性侵堂妹丟2萬想包養！傳情趣內衣照喊「想看妳穿」　下場慘了

快訊／新北女騎士撞護欄「墜1.5米高水溝」　小腿骨折送醫

霧社水庫空拍驚現「海狗抬頭」　颱風掃進大量漂流木3個月撈不完

北宜公路3車連環撞！馬自達、奧迪車頭撞爛　1女受傷送醫

快訊／桃園新屋環保公司工廠大火！大量濃煙駭人

新北男租AB車買飯糰違停出事了　警搜出K毒+意外查出失竊車

國3電纜掉落連環撞1死　檢察官相驗：死者頭、胸、腹多處出血

高雄2機車街口互不讓撞成一團　17歲少年無照上路慘了

台3線過彎撞對向車亡！重機騎士是竹科工程師　轎車駕駛身體不適

千萬超跑小牛違停　花10分鐘就拖走！網友直呼「叫小賀」

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

Girl’s Day幫素珍辦「婚前派對」　「串通假爽約」一開門感動泛淚！

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

人夫性侵堂妹丟2萬想包養！傳情趣內衣照喊「想看妳穿」　下場慘了

快訊／新北女騎士撞護欄「墜1.5米高水溝」　小腿骨折送醫

霧社水庫空拍驚現「海狗抬頭」　颱風掃進大量漂流木3個月撈不完

北宜公路3車連環撞！馬自達、奧迪車頭撞爛　1女受傷送醫

快訊／桃園新屋環保公司工廠大火！大量濃煙駭人

新北男租AB車買飯糰違停出事了　警搜出K毒+意外查出失竊車

國3電纜掉落連環撞1死　檢察官相驗：死者頭、胸、腹多處出血

高雄2機車街口互不讓撞成一團　17歲少年無照上路慘了

台3線過彎撞對向車亡！重機騎士是竹科工程師　轎車駕駛身體不適

千萬超跑小牛違停　花10分鐘就拖走！網友直呼「叫小賀」

徐若熙投出大巨蛋第一顆好球　首打席3球就飆三振全場歡呼

香民必收！聖誕限定「香氛禮盒」盤點　MFK冷杉蠟燭再回歸、NYRx浪花太夢幻

南霸天海神又陷墊底泥沼　主帥喬伊斯點出兩大致命傷

福斯「3款2024年式新車」台灣開賣　時尚小車到家庭7人座全都有

「2023石門水庫楓半馬」5500人起跑　日本姊妹市也派代表挑戰

全國中正盃冰球錦標賽展開決賽！台北銀色野獸逆轉封王

月薪67K被孝親費壓垮　女拿不出錢被媽冷眼：沒上繳就是不孝嗎

謝金燕登大巨蛋演唱創歷史　「姐姐」大紅鞋造型車繞場中華隊手機狂拍

中國對歐洲5國免簽　首日法國入境增幅最多

桃園市監護兒聖誕童樂會　期孩子們在愛的環境下成長

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

社會熱門新聞

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

壽山動物園野生幼崽獼猴跌落獅園　遭母獅咬死

國3電纜線垂落釀連續車禍　一家人赴喜宴1死5傷

高雄路面晚間裂縫！疑電纜爆開

快訊／中壢賣場火警！3男殺蟲劑噴打火機惹禍

萬華青山宮遶境打架　群眾推擠嗆：安娜？

台3線過彎撞對向車亡！重機騎士是竹科工程師

女友閨房激戰小三！軟爛毒犯全裸被逮

即／苗栗台3線三灣路段重機過彎撞對向車　騎士命危

無照少年撞死女騎士　金門大橋首例死亡車禍

即／桃園新屋環保公司工廠大火

更多熱門

相關新聞

獸父放亂倫片性侵女兒6次　民事判賠2百萬

獸父放亂倫片性侵女兒6次　民事判賠2百萬

桃園獸父恐嚇14歲女兒「不答應定期發生關係就沒收手機」，女兒拒絕、反抗仍被性侵6次，過程中獸父還放亂倫A片助興，變態行徑導致女兒身心受創，出現自殘行為還暴瘦15公斤。全案曝光後，刑事上依6個成年人故意對少年犯強制性交罪，合併處獸父7年6月徒刑。民事上他則要賠前妻和女兒各150萬、50萬餘元。全案還可上訴。

電梯對女童襲胸摸下體　退休士官下場曝

電梯對女童襲胸摸下體　退休士官下場曝

「我是警察高官」淫狼持刀性侵按摩女下場曝

「我是警察高官」淫狼持刀性侵按摩女下場曝

孩尿在公共座位！父「有人會擦」帶兒快閃

孩尿在公共座位！父「有人會擦」帶兒快閃

被女友害染愛滋　他變博主正面抗愛

被女友害染愛滋　他變博主正面抗愛

關鍵字：

周刊王性侵堂妹包養情趣內衣

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

壽山動物園野生幼崽獼猴跌落獅園　遭母獅咬死

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面