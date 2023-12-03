人夫性侵堂妹丟2萬想包養！傳情趣內衣照喊「想看妳穿」　下場慘了

▲台北地檢署外觀。（圖／報系資料照）



圖文／CTWANT

1名女子因心情低落，找已婚堂哥到家中喝酒談心，不料竟慘遭性侵。誇張的是，堂哥事後竟提議給她2萬元，打算包養女子；被害人心有不甘，隔天找堂哥理論，對方卻說「現在什麼年代了」，甚至傳送情趣內衣截圖，噁稱「想看妳穿」。全案曝光後，台北地檢署近日偵結，依強制性交罪嫌將堂哥起訴。

據了解，被害人和堂哥年約40多歲，其中男方已有家庭，堂妹則單身至今。今年間，女方因生活不如意，遂和堂哥相約在家中喝酒談心；未料堂哥竟藉著酒意對女子伸出狼爪，性侵得逞後給了2萬元，稱未來會好好照顧她，有意包養。隔天女方越想越氣，認為這樣是亂倫，於是致電堂哥質問，並要退回2萬元。

沒想到，堂哥竟辯稱「現在什麼年代了」、「沒有亂倫這個觀念了」等語，甚至傳送情趣內衣截圖給她，噁稱「想看妳穿」。堂妹心有不甘，決定將事發經過告訴父親。被害人父親得知後，氣得打電話給堂哥理論；男方認為自己遭到恐嚇，隨即到派出所備案，全案因而曝光。

檢警調查時，堂哥失口否認性侵，反控當晚是女方主動撲向他，強調自己遭到陷害。不過，檢方勘驗雙方對話紀錄，發現男方事後曾傳送上述訊息、情趣內衣照片給被害人；另被害人驗傷報告顯示，她被侵犯時因掙扎導致身上出現瘀傷，因此檢察官不採信堂哥說詞，近日偵結並依強制性交罪將其起訴。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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