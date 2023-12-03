曝「民眾黨會支持韓國瑜當立法院長」　許甫斷言：不會出現綠白配

▲許甫表示，如果未來三黨不過半，民眾黨會支持韓國瑜當立法院長。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選在即，除了總統選舉外，明年國會如何發展也備受關注。民眾黨副祕書長許甫2日透露，如果明年三黨不過半，國民黨提出來的立法院長人選是前高雄市長韓國瑜，民眾黨應該會支持，不會出現「綠白配」，支持民進黨立委柯建銘當院長這種情形。

許甫在節目《大新聞大爆卦》中指出，綠營現在主打「民進黨國會不過半，韓國瑜就會當立法院長」這個議題，民進黨總統參選人賴清德當然想複製2020年大勝的模式，就是「大家都討厭韓國瑜」的情緒，所以才要把韓國瑜拉出來，激起仇恨值，拉淺綠、深綠、中間選民的票。

針對民眾黨總統參選人柯文哲日前在廟口開講時提到，「如果民進黨過半，柯建銘會不會變成立法院長，大家一聽柯建銘都嚇壞了」，許甫表示，也有人質疑柯文哲之前不是也支持柯建銘，但柯文哲也解釋，「八年前還不知道民進黨這麼壞，這八年看多了醜陋的面目，包括喬王、利益分配」，所以柯文哲真的希望國會能三黨不過半。

而針對韓國瑜未來有可能成為立法院長，許甫坦言，如果國民黨和民眾黨在國會三黨不過半的情況下，國民黨提韓國瑜當立法院長，「我相信我們這邊不會有什麼問題，一定支持」，所以不會有大家想像的綠白配，支持柯建銘當立法院長這件事。