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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜糧草危機　朱立倫：靠情義打出「史上花費最少」的選舉

▲朱立倫出席張斯綱競總成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

▲朱立倫出席張斯綱競總成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統大選進入衝刺期，國民黨規劃17場大型造勢與200場活動力拚逆轉勝，遭民眾黨質疑錢從哪來？更傳出競選總部「募款情況不怎麼好」的消息。對此，國民黨主席朱立倫3日受訪表示，這次一定會創下「有史以來花費最少的選舉」，近來宜蘭、彰化競選總部開張，沒有花到黨中央一塊錢，都是靠基層幹部與支持者自動自發，為達政黨輪替，團結努力的決心，並強調今年選舉，是靠「情義」二字。

國民黨立委參選人張斯綱競選總部今日上午成立，於北投復興公園造勢現場相當熱鬧，朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、副主席連勝文都來站台，而歐洲媒體聯合觀選團昨天來台，連第一站都是來看張斯綱競總成立。

朱立倫會前受訪表示，這次選舉兩大重點，第一個是「和平與戰爭」的選擇，第二是民進黨執政八年來弊案叢生、貪污腐化，不公不義的事情太多了，因此，這次也是「貪腐對清廉」的選擇，侯友宜當選會成立特偵組，掃除不公不義、貪贓枉法，讓大家重新找回清廉的政府。

朱立倫續指，選舉前要辦17場各地造勢活動，這是靠大家自動自發，主要是靠小額的捐款，靠國民黨基層的同志們的支持，所以最感謝的就是基層同志的肯定。

對於近來外媒對台灣選舉評論，朱立倫說，不管美方、官方、智庫或學術單位，大家看法都不贊成台獨，不支持台獨。偏偏這次民進黨提出的是「台獨金孫」、「台獨工作者」賴清德，才引起國際人士的關切這位台獨金孫、台獨工作者，會對國際局勢有什麼影響和傷害，這才是大家應該要認真思考、關心的問題。

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